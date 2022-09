La Comunidad de Madrid expone su oferta universitaria en la European Association for International Education

La Comunidad de Madrid dará a conocer su oferta universitaria en la Exposición European Association for International Education (EAIE), que se celebra desde hoy y hasta el viernes 16 de septiembre en Barcelona con el lema The future in full color. Este evento tiene como objetivo forjar y potenciar las asociaciones globales para la Educación Superior a través del networking.

