La Comunidad de Madrid se despliega en Londres para atraer inversiones a la región desde el Reino Unido

La Comunidad de Madrid viajará esta próxima semana a Londres para atraer proyectos desde el Reino Unido, tercer país con más inversiones en España y en la región. De esta forma, y entre el lunes y el martes, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, acompañada de miembros de Invest in Madrid, mantendrá una intensa agenda de reuniones y seminarios con diferentes perfiles del tejido económico británico: empresas, fondos, corporaciones, instituciones y organismos.

DLA PiperBain CapitalITP AeroLondon & PartnersInvest in MadridLondon School of EconomicsInvest in MadridMadrid Investment Forum





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando