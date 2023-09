La Comunidad de Madrid dedica una exposición a la fotoperiodista Cristina de Middel con el foco en guerras y migraciones

La Comunidad de Madrid dedica una exposición a la fotógrafa Cristina de Middel, una de las figuras más relevantes de la imagen a nivel mundial. Se presenta así su visión sobre cuestiones como la guerra, la violencia o las migraciones a través de diversas series fotográficas que se exhiben por primera vez de manera amplia. La muestra se titula Cartas al director estará abierta al público desde mañana en la Sala Canal de Isabel II –Madrid– y hasta el 14 de enero con la entrada gratuita.

Cartas al directorVida y milagros de Paula P.Gentlemen’s ClubJourney to the CenterThe KabulerThis Book Is TrueAfronautas





