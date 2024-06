La Comunidad de Madrid celebra su 42º Festival de Otoño con 25 espectáculos y la participación de artistas procedentes de cuatro continentes

La Comunidad de Madrid ha presentado hoy la 42ª edición del Festival de Otoño que contará con 25 espectáculos de 24 compañías y un marcado carácter internacional y multidisciplinar, ya que llegarán artistas y propuestas de América, Asia, Oceanía y Europa. Este evento se celebrará del 6 al 30 de noviembre en ocho municipios de la región y en siete espacios de la capital.

Journée de noces chez les CromagnonsPerforms Tom Waits17 Border Crossings The Second Woman14The Ministry of Unresolved FeelingsGoodbye, LinditaCántico Espiritual de San Juan de la CruzCuando quierasDirty





