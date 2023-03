La Comunidad de Madrid anuncia los cortometrajes seleccionados para el catálogo Madrid en Corto 2023

La Comunidad de Madrid ha seleccionado los ocho cortometrajes que incluirá en el catálogo Madrid en Corto 2023, una iniciativa de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para impulsar la industria audiovisual de la región en mercados nacionales e internacionales. Los títulos han sido elegidos entre los proyectos que recibieron subvención del Gobierno autonómico en 2022.

Una amigaLos 30 (NO) son los nuevos 20Cuentas divinasNahid & AdeleMe llaman ChinoSe nos hizo de nocheMalegro verteVivir en un mar bravoMadrid en Corto VotamosSon36Madrid por los GoyaMadrid for the Oscars,Madrid en CortoMadrid en corto https://madridencorto.es/





