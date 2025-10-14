VisitLasRozas: así es la nueva web que lanza el Ayuntamiento de Las Rozas para impulsar el turismo familiar y atraer proyectos audiovisuales

El Ayuntamiento de Las Rozas ha lanzado su nueva web oficial de turismo, VisitLasRozas, un portal moderno, visual y accesible, diseñado para consolidar a la localidad como un destino de referencia para el turismo familiar y los proyectos audiovisuales, a través de su nueva oficina Las Rozas Film Office.

Concebida para ofrecer una navegación sencilla y atractiva, www.visitlasrozas.es, pone al alcance tanto del vecino como del visitante información útil y actualizada.

Con esta nueva plataforma, Las Rozas refuerza su apuesta por un turismo sostenible, cercano y de calidad, pensado para todos, pero especialmente orientado a familias que buscan disfrutar de la naturaleza, el deporte, la cultura, el comercio local y una oferta de ocio diversa a tan sólo unos minutos de Madrid.

El nuevo portal pone en valor los principales atractivos del municipio para el turismo familiar: desde rutas de senderismo hasta actividades culturales, deportivas y de ocio adaptadas para todas las edades.

La web incluye itinerarios recomendados, calendario de eventos y una completa oferta de experiencias únicas. Además, y respondiendo a la creciente demanda de formas alternativas de recorrer la ciudad, se han incorporado rutas en bicicleta, una opción cada vez más solicitada por vecinos y visitantes interesados en descubrir Las Rozas de manera activa y sostenible.

Otra de las novedades destacadas de la nueva web es el apartado Mi rincón favorito, un espacio participativo donde los usuarios podrán compartir fotografías de sus lugares preferidos en Las Rozas.

"Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca fomentar el sentimiento de pertenencia, visibilizar rincones únicos del municipio y construir, entre todos, una mirada colectiva sobre lo que hace especial a la ciudad", apuntan desde el Consistorio.

También se ha incorporado un mapa interactivo Encuentra tu lugar favorito, que facilita a los visitantes localizar puntos de interés, planificar rutas y explorar todas las opciones que el municipio ofrece, desde espacios naturales hasta enclaves culturales, zonas comerciales o instalaciones deportivas.

Las Rozas Film Office

Una de las principales novedades es el lanzamiento de Las Rozas Film Office, una oficina que servirá de punto de contacto para productoras y profesionales del sector audiovisual interesados en rodar en la localidad.

El portal ofrece información práctica sobre localizaciones, permisos y asesoramiento.

En los últimos meses, Las Rozas ha sido escenario de importantes rodajes como The Walking Dead o Furia, lo que demuestra su potencial como plató natural.

Las Rozas, escenario de rodajes



La aprobación de una ordenanza que regula el rodaje de los productos audiovisuales ha ayudado a encontrar ese equilibrio entre la agilidad del nuevo sistema de tramitación de rodajes y el compromiso por garantizar una convivencia respetuosa con los vecinos, minimizando molestias y fomentando los beneficios económicos y culturales de este tipo de actividades.