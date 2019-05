Un vídeo de una pelea entre perros dispara las críticas contra Fenixcan

Más de 3.300 firmas a través de la plataforma Change.org exigen una inspección al Centro Municipal de Acogida de Animales de Guadarrama Fenixcan por supuestas malas prácticas.

Todo a raíz de unos vídeos subidos a las redes sociales por el propio centro que han desatado la indignación de los animalistas.

En la petición en Change.org, aseguran los detractores que son muchos los vecinos que llevan años quejándose de Fenixcan por las “condiciones lamentables” de las instalaciones, la “escasa atención sanitaria” de los animales, porque “nunca atiende a las llamadas cuando te encuentras un animal” o “se escapan” después de dejarlos allí. Todo ello, continúa el escrito, pese a que el centro ha recibido de las entidades públicas casi un millón de euros en los últimos 8 años.

Pero la gota que ha colmado el vaso de la mala gestión, dicen, es un vídeo en el que puede observarse cómo dos perros potencialmente peligrosos, con bozal, se enzarzan en una riña de la que, posteriormente, son separados por los cuidadores. Un método que, según Fenixcan, es habitual para la familiarización entre animales que no tienen buena relación. Y no es el único audiovisual de este tipo. En la cuenta de Instagram de uno de los responsables del centro se puede encontrar otro vídeo similar, en el que un perro somete a otro, como una práctica habitual de adiestramiento en este centro.

Más de 200 comentarios ha generado el contenido, la inmensa mayoría, contrarios a estas prácticas. Más o menos enfáticos, con consejos de adiestradores que destierran esos métodos y le aconsejan dejar de utilizarlos, insultos varios y amenazas de denuncia.

Críticas por los métodos de adiestramiento de FENIXCAN

LA POSTURA DE FENIXCAN

El centro se defiende de las acusaciones asegurando que el vídeo “forma parte de una técnica de adiestramiento”.

“Los perros van con un bozal de máxima calidad y no sufren ningún daño, la pelea se produce con una evolución pero los separamos, y esa parte la han cortado algunos de los que han compartido las imágenes, sacándolo de contexto. Esos animales requieren una modificación de conducta y las personas que los adoptan quieren estar a gusto con ellos. Muchos están viniendo en los últimos días a interesarse por el sistema que tenemos”, dice Jesús Mas, gerente de Fenixcan, quien a raíz de la publicación del vídeo ha sido la diana de duras críticas en las redes sociales. “Me está suponiendo un daño moral, mi madre que tiene 85 años ha tenido que ver cómo me llamaban hijo de puta, se han cebado contra mí y contra el centro, no me parece de recibo”.

Mas asegura que tanto él como el centro tomarán medidas judiciales ante las acusaciones delictivas y las amenazas que han sufrido en el último mes.