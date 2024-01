Vecinos y comerciantes de Los Arroyos en El Escorial reclaman más seguridad

Cerca de 400 personas se echaron a la calle el sábado en El Escorial para mostrar su repulsa a la brutal agresión sufrida el pasado 19 de enero por Nieves, empleada del estanco del Centro Comercial Los Arroyos.

Esta vecina fue asaltada cuando volvía del trabajo a casa. Dos encapuchados la secuestraron, la amenazaron con un arma y le propinaron una paliza para robarle la recaudación, que ella no llevaba encima.

Temió por su vida, pero afortunadamente puede contarlo y tuvo la valentía, aun dolorida por los golpes y recuperándose del tremendo susto, para acudir a la concentración convocada por la Asociación de Empresas y Comercios de Los Arroyos (AECA) para reclamar más seguridad. Allí recibió el cariño de sus vecinos en forma de aplausos.

"Se leyó el manifiesto que preparamos y luego Nieves, llena de valor, apareció y todo el mundo se solidarizó con ella. Está muy agradecida por el apoyo. Y nosotros muy contentos por la aceptación que tuvo la convocatoria. La Corporación municipal vino", apunta Pedro Luis Marín, propietario del estanco, jefe de Nieves y presidente de AECA.

Vecinos y comerciantes piden más presencia policial en las calles. Algo que comparte la propia Policía Local de El Escorial, que también ha querido expresar su apoyo a Nieves y su rechazo a esta agresión. El sindicato policial CPPM cree que esta situación podría haberse evitado y asegura que existe una palpable carencia de agentes. "Los turnos están al mínimo, no se ha reforzado la plantilla, ha habido días que no ha podido sacar patrulla a la calle y no se ha tomado ninguna medida al respecto, recordamos la obligación que tienen los ayuntamientos, mediante la Policía Local, para garantizar la seguridad ciudadana, no podemos estar mirando siempre a la Guardia Civil o a otros cuerpos", ha asegurado a COPE de la SIERRA Luis Chamizo, delegado sindical.

Por su parte el alcalde, Antonio Vicente, ha reconocido la preocupante falta de seguridad en la zona pero insiste en que se van a poner todos los medios necesarios para evitar más sucesos como este. Ha anunciado que el próximo 7 de febrero mantendrá una reunión con responsables de la Delegación del Gobierno en Madrid para abordar este asunto y la posibilidad de aumentar la plantilla de la Guardia Civil.

También ha recordado que existe un proyecto para la instalación de cámaras de videovigilancia en distintos puntos de El Escorial.