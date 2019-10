Una piara de diez jabalíes provoca un nuevo accidente en la M-50, esta vez sin heridos

Una piara de jabalíes ha provocado este viernes un nuevo accidente en la M-50 a la altura de Las Rozas en el que, afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos.

Según han informado fuentes de Emergencias 112, el aviso ciudadano se produjo a las 8.24 de la mañana en el kilómetro 84 de la M-50, a la altura de un centro comercial de Las Rozas.

Los conductores se percataron de que un grupo de diez jabalíes cruzaban por la carretera, suceso que provocó el choque de un coche con uno de estos ejemplares, lo que ocasionó la muerte al animal.

No obstante, el ocupante del vehículo salió ileso y no necesitó ayuda sanitaria. Hasta el lugar se desplazaron miembros de la Guardia Civil.

Cabe recordar que en la M-50 el pasado 7 de junio el cruce de un jabalí, cerca del suceso de este viernes, provocó la muerte de un joven de 20 años en un choque en el que se vieron implicados varios vehículos.

No es la primera vez ni la última, a buen seguro, que los jabalíes ocupan tiempo en los informativos. Su presencia es casi frecuente y numerosa en zonas urbanas de nuestra comarca…

La situación, lejos de ser anecdótica, puede ser un problema porque, por mucha simpatía que nos puedan suscitar, se trata de animales salvajes, peligrosos, no son mascotas. Además, tienen acceso fácil en algunas zonas a carreteras y autovías, a las que acceden por las vías de servicio.

Precisamente la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos trabajan en dar una solución a la presencia de fauna salvaje en áreas urbanas.

El Gobierno regional está elaborando un estudio sobre la población de jabalíes en la zona Noroeste, tal y como se comprometió con los municipios. Se están analizando sus ecosistemas, su situación sanitaria y una estimación del número de ejemplares que hay para diseñar medidas de control de la población.

Los ayuntamientos también están trabajando en ello. Collado Villalba ha adoptado medidas frente a la presencia de jabalíes en algunas urbanizaciones pegadas a zonas naturales. Se van a emplear aparatos de visión nocturna, cámaras de fototrampeo y señalizadores. También perros pastores adiestrados especialmente para alejar a los jabalíes y sustancias repelentes. Habrá, además,capturas con jaulas con cebaderos o la teleanestesia.

Este problema de superpoblación se vive también en otras localidades de la zona como Hoyo de Manzanares o Torrelodones al no haber depredador natural. En este último municipio la presencia de los jabalíes en las calles ha dado más de un quebradero de cabeza al equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones. En junio de 2017 era tal la soltura con la que se manejaba una piara por la localidad que se optó por sacrificarla. Desde el Ejecutivo apuntaron entonces que esta medida se tomó por la peligrosidad que suponía su presencia en el centro urbano. Los animales estaban ‘troquelados’, dormían en el pueblo, estaban acostumbrados a los humanos y provocaron diversos incidentes. Eran tres jabalíes adultos y nueve jabatos. La decisión generó una gran polémica con voces a favor y en contra.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Para evitar riesgos hay una serie de consejos como mantenerse alejados de los ejemplares sueltos, evitando acercarse a tomar imágenes, no asustarlos y, en caso de ir paseando con un perro, evitar que este los acose porque pueden reaccionar de manera violenta. Es recomendable no correr ante la presencia de un jabalí. También se recomienda no facilitarles agua o alimento ni abandonar bolsas de basura fuera de los contenedores.