Sin acuerdo en la reunión previa para evitar la huelga en ALSA

Este lunes, durante toda la mañana, han estado reunidos los representantes de los trabajadores de ALSA Irubus con los responsables de esta empresa de autobuses para tratar de evitar la huelga que hay anunciada desde este martes en los servicios que presta a localidades como San Lorenzo, El Escorial o Galapagar. Finalmente no ha habido acuerdo y los paros comenzarán este martes, 15 de octubre, como estaba previsto.

Es la cuarta convocatoria de huelga que se hace en la compañía en tres años. Los primeros paros están programados para 15 y 16 de octubre. En este mes también los días 24, 25, 28 y 29.

En el fondo de las protesta está la queja por los turnos laborales, que los trabajadores califican de "abusivos", a lo que se añade la precarización de casi 20 conductores que deberían pasar a ser personal fijo y no eventuales.

Denuncian que no se han cumplido los acuerdos alcanzados el año pasado y que el pasado viernes la empresa les presentó una nueva planificación de los turnos de trabajo que echa por tierra el acuerdo al que llegaron en abril. Este lunes, explicaba el presidente del Comité de Empresa, no ha habido acercamiento de posturas, así que los paros comenzarán a media noche.

"Parece que la empresa tiene poco interés en que la huelga no salga adelante, puesto que no quiere ni entrar a negociar, nosotros ya hemos puesto todo lo que podíamos poner de nuestra parte... y hasta nueva orden, salvo que decidan que hay nueva reunión. Si no, a las doce de la noche empieza la huelga. Estamos esperanzados en que en breve nos vuelvan a llamar, que la empresa recapacite y lo piense mejor para no llegar a estos extremos", asegura Vicente del Pozo.

Los paros afectarán a una media de 15.000 usuarios. En cuanto a los servicios mínimos, aún no se han comunicado oficialmente pero oscilan entre el 40 y el 60 por ciento de los servicios, dependiendo de las líneas.

La empresa Irubus cuenta con una plantilla de 124 conductores y presta servicio de transporte interurbano a 26 localidades de la zona Oeste y Noroeste.