Sánchez abre la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático leyendo una carta de los alumnos de La Navata

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático "Change the Change", en el Palacio del Kursaal (San Sebastián) leyendo la carta que le enviaron los alumnos del colegio público La Navata, en Galapagar.

“Estimado presidente. Le escribimos porque estamos preocupados por la basura que hay en el mar y en el campo. Le pedimos que diga a los habitantes de su país que no tiren la basura al suelo porque llega al mar, que reciclen y reutilicen; que no hagan botellas de plástico sino de metal o de cristal; y que los cubiertos sean de metal o de madera. Así no contaminaremos el Planeta y los animales no se extinguirán. Esperamos que nos haga caso”.

Esta es la carta que los niños enviaron a Sánchez y a otros once mandatarios de todo el mundo, entre ellos los presidentes de Brasil, EEUU, Rusia, Finlandia, Suecia, Islandia o Alemania, solicitándoles colaboración y concienciación para evitar la degradación de la Tierra. Las cartas, escritas de su puño y letra, las enviaron tras investigar las consecuencias fatales de los plásticos y comprobar la importancia del reciclaje. El presidente del Gobierno ha dicho, tras leer la misiva, que sentía "orgullo y alegría". "Que niños de cinco años abracen estos valores, es que hay esperanza porque son conscientes de lo que está en juego y lo que quieren es un país y una sociedad en verde. Nos estamos jugando mucho y nos están pidiendo estos niños de cinco años que actuemos. Saben que su futuro descansa en nuestras manos", proseguía el presidente.

Macron también respondió a la carta

A la carta de estos niños también respondió el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Su jefe de Gabinete, François- Xavier Lauch, ha ejercido de portavoz en la misiva de respuesta, en la que el presidente agradecía la "confianza' de los niños "al contarle sus inquietudes con respecto a la contaminación".

"Dados los desafíos y las transformaciones de nuestras sociedades y nuestro entorno, es urgente actuar juntos y hablar con una sola voz. La contaminación plástica, en particular, es un azote que debemos enfrentar imperativamente: en los últimos diez años, la actividad humana ha producido más plástico que durante el siglo XX", proseguía la carta.

El colegio de La Navata está trabajando en el proyecto 'Dale la vuelta al Mundo' a través del cual han averiguado, por ejemplo, que en 2050 habrá más toneladas de plástico que de peces en los océanos y que cada segundo más de 200 kilos de basura van a parar a estas aguas, según datos de Greenpeace España.

Todavía no han recibido respuesta de Trump, Bolsonaro, Putin o Merkel y no saben si atenderán a su demanda, aunque estos niños tienen claro que es necesario un compromiso de los mandatarios de los principales países del mundo. "Es un proyecto que decidimos todas las maestras del colegio y estamos investigando cómo una cosa que tú generas aquí puede dar la vuelta al mundo y las consecuencias que pueda tener", explica Guiomar Romero, una de las profesoras de La Navata, quien asegura que toda la comunidad educativa, niños, padres y profesores, están "emocionados" con la respuesta.