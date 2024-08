Sacrificada la víbora que mordió a su dueño, un vecino de Valdemorillo que podría ser sancionado

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) ha propuesto sancionar al hombre de 61 años que hace unos días resultó herido de gravedad tras ser mordido por una víbora que tenía en su domicilio de Valdemorillo y que finalmente ha sido sacrificada en un centro acreditado de la Comunidad de Madrid.

El hombre precisó más de una veintena de viales de antídoto de víbora europea, además de tener que solicitar y esperar la llegada de viales del antídoto específico desde Méjico.

En un primer momento, tras tener conocimiento de los hechos el pasado 17 de julio, la Patrulla del SEPRONA de El Escorial se personó en el lugar para recabar datos en relación al animal, con la finalidad de conocer el espécimen y si su situación estaba regularizada. Las primeras investigaciones arrojaron que la serpiente, una víbora Bothrops, originaria de Sudamérica, no constaba en ningún registro oficial.

Un día después, la hermana del afectado por la mordedura, hizo entrega del reptil al SEPRONA, que se encontraba en el interior de un tapper de plástico con rejillas. La Guardia Civil ya había establecido contacto con expertos en animales venenosos de Faunia para depositar a la víbora en sus instalaciones mientras se realizaba la investigación.

Una vez se certificó la ausencia de documentación para la tenencia de este espécimen por parte del titular, los agentes de la Guardia Civil le han propuesto para sanción en base a la Ley 4/2016, que prohíbe la tenencia de animales venenosos como animales de compañía, y la Ley 50/1999, relativa a la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el domicilio. Se consideran como tal a todos los que, perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como animales domésticos, o de compañía, con independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.

Finalmente la Comunidad de Madrid ordenó, a través de una resolución, el sacrificio de la víbora, que se produjo el pasado martes.

La víbora Bothrops es una serpiente venenosa de la familia de las víboras de foseta. El nombre deriva de las palabras griegas bothros que significa y “fosa” y “ojo”, hace alusión a las fosetas laterales, dos orificios, uno a cada lado de la cabeza, situados entre el ojo y el orificio nasal. Dichos órganos son muy sensibles a las variaciones de temperatura, permiten que el animal pueda localizar presas de sangre caliente.

A la vista de este caso, la Guardia Civil ha querido recordar que es preciso identificar y registrar a los animales peligrosos y obligatorio obtener una licencia administrativa, certificado de aptitudes psicofísicas y seguro de responsabilidad civil.

En el caso de animales venenosos, es conveniente saber que "no existen antídotos para determinados especímenes procedentes de otros continentes". Y concluye que "un animal silvestre que se cría en cautiverio no deja de ser un animal silvestre", es decir, que sus instintos "no desaparecen fácilmente, ni cuando viven en una casa".

Además, la noticia de la existencia de una víbora de estas características en la Comunidad de Madrid y el hecho de que mordiera a una persona suscitó la lógica preocupación entre la población hasta que se supo que el animal no se encontraba suelto en libertad por la Naturaleza ni entró en la vivienda, sino que era propiedad de la víctima.

Por eso, a raíz del suceso y la alarma social generada, los Agentes Forestales lanzaron un mensaje de tranquilidad con un vídeo en redes sociales explicando el tipo de serpientes que tenemos en la región.

"Aquí tenemos diferentes especies autóctonas de serpiente y ninguna es realmente peligrosa. La más grande es la culebra bastarda o la culebra de escalera, que aunque puedan parecer muy amenazantes no tienen veneno y es difícil que lleguen a morder a las personas. La víbora hocicuda es escasa y es la única venenosa, tiene los dientes en la parte anterior de la cabeza, pero el veneno es poco tóxico en relación con otras especies exóticas, que sí tienen un veneno más activo", apunta Miguel Higueras, Jefe de Servicio.

También recuerda que "las serpientes no atacan. Si se sienten amenazadas o agredidas pueden intentar morder, pero si las dejamos tranquilas no van a hacer absolutamente nada". Son un gran aliado para controlar plagas.

"Si nos encontramos con una serpiente en nuestra casa, no acercarse a ella. Lo mejor es dejarle una vía de escape, porque ha entrado por accidente pero siempre busca el medio natural, con lo que hay que dejarle todo abierto para que pueda salir ", concluye.