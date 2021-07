El PSOE de Torrelodones critica que se tengan que destinar 125.000 € a arreglar la “chapuza” de Pradogrande

El PSOE de Torrelodones ha calificado de “chapuza” la obra de remodelación del Parque de Pradogrande, en la zona de la Colonia, que se llevó a cabo en 2019 y que ahora requiere de otros 125.000 euros de inversión. El resultado de esos trabajos no fue el esperado y el parque pasó de zona verde a “secarral”, con grandes áreas de tierra y vegetación muerta. Además, se utilizaron grandes estructuras de hierro de color amarillo para delimitar pistas deportivas y otros juegos, que han sido objeto en más de una ocasión de las críticas vecinales por no encajar en absoluto con el paisajismo de la zona. “No sé quién eligió el proyecto, pero es feísimo y no pega nada aquí. Está todo seco. Una pena lo que han hecho con el parque”, comenta Ana, una vecina que vive a apenas 50 metros de Pradogrande.

“Mejor que lo hubiesen dejado como estaba… Han tirado los muros de piedra de alrededor para poner cemento. Todo hierro amarillo, que parece el patio de la cárcel. Es un despropósito lo que han hecho aquí”, apunta Inés, otra vecina.

La remodelación del Parque Pradogrande ha estado envuelta en la polémica casi desde el mismo momento de su planteamiento inicial.

En la pasada legislatura, el equipo de Gobierno anterior de Vecinos por Torrelodones lanzó un proceso participativo para abordar la reforma de esta zona verde, la más importante de la Colonia. Poco o nada de las ideas recogidas en el proceso participativo que se llevó a cabo en 2018 se ha visto plasmado en la realidad: “En los resultados de aquella maniobra de propaganda de Vecinos se hablaba de Pradogrande como la nueva plaza de la Colonia, de que sería un punto de encuentro con actividades para todos, un espacio identitario e histórico de la Colonia donde poner en valor el patrimonio existente y un lugar donde interpretar la naturaleza local y disfrutar de una zona verde urbana acogedora. Sin embargo, el resultado final salta a la vista, la remodelación ha echado a perder toda la personalidad de este parque y ha dejado un espacio inhóspito, árido y totalmente fuera de sintonía con la esencia de nuestro municipio”, afirma Rodrigo Bernal, portavoz socialista.



Las obras de remodelación del parque de Pradogrande comenzaron a primeros de septiembre de 2019, con un plazo de ejecución de unos seis meses. La inversión en la primera fase de renovación fue de 465.000 euros. Tras múltiples retrasos y después de imponer más de 50.000 euros en sanciones a la empresa constructora por no cumplir sus compromisos, finalizaron las obras. “Nos hemos gastado 465.000 euros, se ha retrasado la obra casi dos años y al final vamos a tener que dedicar una cantidad de dinero adicional para tratar de salvar lo que sin duda ninguna es una auténtica chapuza”, afirma el portavoz del PSOE local.

Y es que en mayo se dedicaron 10.000 euros para sustituir el nuevo alumbrado de las pistas deportivas y ahora se van a destinar otros 125.000 euros para una serie de intervenciones en este parque, como construir una zona para perros, modificar el pavimento situado frente al escenario o construir un arroyo de piedras para evitar las escorrentías que provocan problemas en la entrada por la calle Jesusa Lara.

“En mayo se anunció la convocatoria de un concurso de ideas para mejorar el paisajismo de la zona recién remodelada del parque que, a todas luces, ha resultado ser un completo fracaso, por lo que nos tememos que todavía habrá que dedicar más dinero a esta desafortunada actuación”, finaliza Bernal.