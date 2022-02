¿Por qué las gasolineras más baratas de la Comunidad de Madrid están en la Sierra?

Son innumerables los reclamos que tiene nuestra comarca para atraer turistas: naturaleza, con el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, entre otros atractivos; historia y patrimonio monumental, con el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial como mayor exponente, o gastronomía en multitud de municipios.

Son solo unos ejemplos, pero ¿quién nos iba a decir que el aumento de tráfico rodado y afluencia de visitantes tuviesen como explicación el hecho de tener las gasolineras más baratas de la Comunidad de Madrid?

En torno a la A-6 ha surgido un negocio, o mejor dicho, varios negocios que sirven a miles de conductores para ahorrarse unos céntimos cuando llenar el depósito está más caro que nunca. Aunque también tiene su vertiente negativa.

El efecto llamada de una gasolinera de las llamadas 'automáticas' o de autoservicio a la entrada de Guadarrama, en la antigua Nacional VI, empieza a traer de cabeza a los vecinos: colas interminables, especialmente los fines de semana, y ruido, mucho ruido, para las viviendas cercanas, a ocho metros escasos de esta instalación. Cuatro surtidores con los precios más baratos de diesel y gasolina de la región son la causa.

José Ramón Culebras, portavoz del grupo municipal Vecinos por Guadarrama, asegura que la situación puede provocar un problema en la seguridad vial "más pronto que tarde". "La larga cola de vehículos que esperan para repostar llega a una carretera nacional. Los problemas de tráfico son muy graves porque los conductores, para sortear este obstáculo de los coches esperando a entrar en la gasolinera, deben rebasar una línea continúa, adelantan invadiendo un paso de peatones... Prevemos que más pronto que tarde ahí ocurrirá una desgracia", apunta este concejal y vecino.

Esta proliferación de gasolineras low cost no se ciñe solo al municipio de Guadarrama. También San Lorenzo de El Escorial está dotado con los surtidores más baratos de la región. Algo que, como es lógico, aplauden los conductores. "He parado a repostar aquí porque necesitaba gasolina y la he visto más barata que en otros sitios", "Es la más económica que hay en la zona", aseguran a COPE de la SIERRA dos de los muchos usuarios.

El alto número de negocios en la zona no es casual. La Sierra de Guadarrama tiene una situación geográfica clave en la salida hacia el Norte de España por la A-6. Viajes, a menudo, largos que requieren, por tanto, de mucho combustible. Y a mayor competencia, bajada de los precios.

Jaime Vega de Seoane, director de desarrollo en Petroprix, explica esta estrategia. "El único secreto de que tengamos el precio tan barato es tener unos costes muy bajos porque al final el combustible es el mismo. Todos vendemos el mismo combustible en España. El precio se determina en cierta manera por el margen que intentamos aplicar al producto y, obviamente, también viene muy condicionado por la competencia".

Solo el tiempo y la autorregulación del mercado dirán qué depara el futuro del low cost.

De momento, 9 de las 10 gasolineras más baratas de la Comunidad de Madrid se encuentran en nuestra comarca.

Con sus pros y sus contras.