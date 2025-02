La Plataforma en defensa de Pradogrande en Torrelodones recaba el apoyo de PSOE, Vecinos y VOX

La Plataforma Vecinal en Defensa de Pradogrande en Torrelodones sigue recabando apoyos. Este martes por la tarde, en una reunión muy concurrida en la Casa de Cultura, sumó la de los dos partidos políticos de la oposición y la de VOX, de momento en el equipo de Gobierno.

Vecinos por Torrelodones, PSOE y VOX han firmado un documento comprometiéndose a votar en contra de cualquier iniciativa que llegue a Pleno relacionada con la construcción de un aparcamiento en el parque.

"Estamos muy satisfechos con el resultado de la reunión, que la alcaldesa escuche y no siga diciendo que estamos mintiendo, que escuche nuestra canción. Tenemos derecho a decir si tienen unos planes para La Colonia que no nos parecen bien, porque cambian nuestro estilo de vida, porque destrozan el único parque que tenemos restándole 3.000 metros para hacer un parking que no va a poder ser subterráneo", asegura María Torne, portavoz de la Plataforma.

El compromiso de los tres partidos incluye no apoyar ninguna moción, modificación presupuestaria o propuesta que incluya la dotación de fondos económicos para un aparcamiento en Pradogrande.

Acusan al PP de mentir acerca de sus planes para este espacio y censuran la forma en que se está tratando a quienes se oponen.

"Decían que esta actuación no la tenían contemplada y resulta que lo tienen en un plan de Agenda Urbana que aprobaron a escondidas el año pasado. Han encabronado más a los vecinos ya no sólo por el hecho en sí sino por cómo se ha llevado a cabo y la falta de respeto con ellos", apunta Alfredo García Plata, portavoz de Vecinos por Torrelodones.

Mientras tanto, desde el PP también hablan de engaño a los habitantes de la Colonia. La alcaldesa, Almudena Negro, ha retado a que le demuestren que el Ayuntamiento tiene en marcha ese proyecto.

"En este Ayuntamiento no existe ni licitación de proyecto ni proyecto alguno de un parking en Pradogrande. La oposición, y en ella sitúo a Vecinos, PSOE y VOX, ya firma peticiones conjuntas para engañar a los vecinos... quiero dejar muy claro que esto es una engañifa".

De momento no sabemos si en el futuro habrá aparcamiento. Lo que toda esta polémica sí ha dejado para la posteridad es un vídeo con una canción protesta, compuesta e interpretada por integrantes de la Plataforma, que anoche se proyectó en la reunión en la Casa de Cultura.

Se puede ver a través del enlace https://www.youtube.com/watch?v=7LTLDHFm_bk