La piscina municipal de verano de Guadarrama inaugura temporada con una Jornada de Puertas Abiertas

La piscina municipal de verano de Guadarrama inicia este jueves 20 de junio la temporada de baños con la celebración de una Jornada de Puertas Abiertas.

A lo largo de la temporada, que se prolongará hasta el 8 de septiembre,los usuarios podrán disfrutar del baño, clases de natación y diferentes propuestas y actividades durante los meses de julio y agosto. Como en años anteriores existirán bonos que pueden adquirirse en las oficinas de la piscina en el horario normal de atención al público.

El horario de apertura de la piscina será de 11:00 a 21:00 horas y, un año más, el servicio se mantendrá sin subida de precios.

Las tarifas serán, por lo tanto, de una entrada general para empadronados y no empadronados, adultos, de 4,30 € los días laborables y de 5,00 euros los domingos y festivos.

El bono de temporada tendrá un precio de 34,80 euros para los empadronados y de 70,80 para los no empadronados. El bono de 15 baños costará 18,30 euros para los empadronados y 29,50 para los no empadronados. El de 20 baños tendrán un precio de 64,70 euros para todos. El bono familiar tiene un precio de 88,30 euros para los empadronados y 117,60 para los no empadronados.

Por su parte, los niños, personas con discapacidad y mayores, podrán optar entre la entrada general a 3 euros, en la entrada diaria, y 3,70 euros los festivos. Para ellos el bono de temporada costará 18,30 euros para los empadronados y 29,50 euros para los no empadronados. El de 15 baños costará 8,70 euros para los empadronados y 14,10 euros para los no empadronados.

Además, se han programado cursos de natación. Toda la información está disponible a través del teléfono de la piscina de verano 91 854 79 81, o a través de la página de la piscina en Facebook.