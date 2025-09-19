El Parque de Romacalderas de Collado Villalba estrena nuevas áreas de calistenia y mobiliario urbano completamente renovado

El área de Medio Ambiente de Collado Villalba ha llevado a cabo, en los últimos meses, la renovación del mobiliario urbano del Parque de Romacalderas, que se encontraba muy deteriorado por el paso del tiempo.

En total, se han instalado 20 nuevos bancos y 7 mesas de picnic fabricados en plástico reciclado, un aparcabicis metálico, así como dos elementos deportivos de calistenia, retirando los elementos antiguos, algunos de los cuales se conservaban solo parcialmente.

Los nuevos elementos instalados han sido seleccionados en base a criterios de durabilidad, calidad, sostenibilidad y fácil mantenimiento. Los bancos y mesas son resistentes a la intemperie, aceites y ácidos. Además, no se degradan, no se astillan y son antigraffiti. Aun así, en una visita este viernes al Parque, la alcaldesa ha aprovechado para hacer un llamamiento al civismo.

"Hay que defender permanentemente que los vecinos cuiden lo público, sale de sus bolsillos, cada cosa que hay aquí lo han pagado ellos y creo que deberíamos tratarlo con el mismo valor que tratamos las cosas que hay dentro de nuestra casa. Este parque tan precioso, si se vandaliza, queda destrozado y el mobiliario urbano es muy caro", ha dicho Mariola Vargas.

“Los nuevos equipamientos de ocio, deporte y recreo al aire libre tienen como fin ser disfrutados por todos los vecinos, niños, jóvenes y adultos, contribuyendo a aumentar el bienestar personal, fomentando el cuidado de la salud y las relaciones sociales", ha añadido.

La inversión total en la renovación de mobiliario ha sido superior a los 43.500 euros, constituyendo una de las mejoras ofertas por la empresa adjudicataria del contrato de Trabajos de tratamientos silvícolas en zonas de alto riesgo de incendio y valor Ecológico, Ingeniería Forestal S.A.

“Junto a los nuevos equipamientos que vamos instalando en distintas zonas al aire libre de la localidad, también resulta muy necesario realizar un adecuado mantenimiento de los parques y jardines existentes, que debido al uso, desgaste y el paso del tiempo, precisan de renovación, como ha ocurrido aquí”, ha apuntado el edil de Urbanismo y Medio Ambiente, Adan Martínez.

Los responsables municipales han visitado este viernes el Parque para comprobar el resultado

El Parque de Romacalderas es una zona ajardinada de ámbito periurbano, inaugurada en el año 2002, situada al oeste del municipio de Collado Villalba, sobre parte de la vía pecuaria Cañada Real Segoviana, entre el barrio de Los Negrales, la margen izquierda del río Guadarrama y los puentes del Molino y del Herreño.

Tiene una superficie total de 5,2 hectáreas y cuenta con vegetación arbustiva formada principalmente por tomillo, brezo, lavanda o tamarindo y arbolado variado formado por numerosas especies.