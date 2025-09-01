Un nuevo sistema de videovigilancia, patrulla canina y unidad de drones: así refuerza Galapagar el dispositivo para unas fiestas más seguras

Galapagar se prepara para sus fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de las Mercedes, que se celebrarán del 11 al 15 de septiembre con una variada programación para todos los públicos. Para garantizar que discurran sin incidentes, se pondrá en marcha un amplio dispositivo con novedades. Este lunes, 1 de septiembre, se ha reunido la Junta Local de Seguridad para coordinar todos los efectivos que se desplegarán.

El Plan Integral de Seguridad y Emergencia para las fiestas, que ya mostró su efectividad en los años anteriores, se repite con una gran novedad, la implantación de un nuevo sistema de videovigilancia. Precisamente esta misma semana comienzan los trabajos para la instalación de un total de 45 cámaras entre el casco urbano y urbanizaciones. El objetivo es que 9 de ellas queden instaladas en el centro urbano para contribuir a la vigilancia y seguridad de las fiestas patronales.

Además, gracias a la estrecha colaboración y coordinación de Guardia Civil y Policía Local, se trabajará conjuntamente para dar una completa cobertura durante todos los eventos. Para ello se intensificarán los efectivos de ambos cuerpos y la Guardia Civil pondrá a disposición del municipio su Unidad de Drones y su Unidad Canina.

Todo ellos sin olvidar la ayuda de Protección Civil que, además de los efectivos de la agrupación local, contara con el apoyo de otras de municipios cercanos.

Otro de los aspectos que se ha analizado durante la Junta Local de Seguridad ha sido la viabilidad o no de contar con el espectáculo de los fuegos artificiales de fin de fiesta con el objetivo de no sumar más incendios a los ya ocurridos este verano en toda España. Por el momento la programación sigue adelante según lo previsto, pero no se descarta que se adopten otras medidas si las circunstancias meteorológicas no son favorables, como ya ha ocurrido recientemente en municipios cercanos -los últimos, Collado Mediano o Cerceda, que tenía que celebrarlos este lunes pero los ha cancelado como ya hizo con los de Mataelpino hace unos días-.

tasa de criminalidad

La Junta Local de Seguridad ha aprovechado para hacer análisis del último balance en materia de criminalidad de la región, que constata la tendencia favorable en materia de seguridad en Galapagar, ya que el municipio mejora sus datos respecto al inicio del año, así han descendido los hurtos y delitos graves, aunque, por el contrario, la ciberdelincuencia sigue siendo uno de los delitos en alza.

En la Junta, que ha estado presidida por la alcaldesa, Carla Greciano y el concejal de Seguridad, Javier Álvarez, han participado representantes de Delegación del Gobierno y de Comunidad de Madrid, el Jefe de Puesto de Guardia Civil, además del Jefe de Policía Local y el jefe de la Agrupación de Protección Civil.