Nieve de primavera en la Sierra en pleno confinamiento: los vecinos agradecen la estampa

El último día del mes de marzo ha dejado una fotografía más propia del invierno: nieve en primavera. En la Sierra de Guadarrama la población está acostumbrada a lidiar con este tipo de situaciones -incluso hasta en junio han llegado a caer copos en alguna ocasión-, pero es la primera vez que llama tanto la atención.

La razón es que se produce en pleno confinamiento por la crisis del coronavirus. Con las medidas del Decreto del Estado de Alarma, a las que se han sumado las de la 'hibernación' de la actividad económica, con apenas tráfico ni rodado ni peatonal por las calles, el manto blanco ha permanecido virgen, intacto, durante algunas horas… hasta que la lluvia y el trabajo de máquinas quitanieves y esparcidoras de sal han contribuido a derretirlo.

En puntos como Cercedilla, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial o El Boalo los vecinos ha podido disfrutar de una bonita estampa, eso sí, desde sus terrazas, balcones o ventanas y, los más afortunados, desde su jardín.

"Calidad de nieve, una pena no poder disfrutarlo, hace un día de montaña espectacular", "he levantado la persiana y estaban los coches, los tejados, las copas de los árboles y arbustos, hasta las vacas, teñidos de blanco, qué maravilla, lástima que haya llovido y se lo haya llevado todo. ¡Y un frío!...", "Parece una típica estampa navideña: nieve hasta los tobillos, no hay coches en la carretera... no doy crédito que a 31 de marzo esté así el paisaje" son algunos de los comentarios que hacían los vecinos a COPE de la SIERRA.

La nieve que ha caído este martes ha dejado hasta 15 centímetros de espesor en la Sierra y ha obligado al uso de cadenas en algunos puertos, aunque la circulación apenas se ha visto afectada debido a las restricciones del Estado de Alarma, además de cerrarse al paso de camiones y vehículos pesados en algunos tramos en la M-601 o la M-611.

La cota de nieve subirá el miércoles a los 1.600 metros, aunque la Agencia Estatal de Meteorología no prevé fenómenos significativos. Habrá o probables brumas de madrugada en zonas altas de la Sierra, lluvias y chubascos, ocasionalmente con tormenta, que serán más frecuentes e intensos de madrugada y que tenderán a remitir a lo largo de la tarde.

Aunque se producirán heladas débiles, será en cotas altas de la Sierra y, además, subirán las temperaturas.