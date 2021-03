Navacerrada solicita a la Comunidad de Madrid la revisión del confinamiento: "Nos han dejado fuera de juego"

Navacerrada está cerrado perimetralmente otra vez desde este lunes. Según el último informe de Salud Pública, dado a conocer hace una semana, la tasa de incidencia acumulada (IA) había subido hasta los 470 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que la Comunidad de Madrid decretó un nuevo confinamiento para este municipio al superar el umbral máximo establecido, situado en 350.

Las restricciones en esta localidad empiezan a ser una constante. Solo llevaba abierto quince días, desde el 8 de marzo, día en que se levantó el anterior cierre después de seis semanas. Por aquel entonces, y tras la Navidad, la IA llegó a superar los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Pero antes de eso, con dos puentes de por medio (La Almudena y La Constitución) y todo completo, Navacerrada era uno de los municipios con la incidencia más baja de la región, que cayó hasta cero casos.

Por eso, en este pueblo serrano no creen que el turismo sea un problema, siempre que se cumplan las medidas de seguridad. Sí lo es la falta de visitantes, principal fuente de ingresos. “Teníamos todo completo y esto nos ha dejado fuera de juego. No nos lo esperábamos. En cifras, son unas pérdidas enormes, cuando confiábamos en recuperarnos del cierre anterior ahora en Semana Santa “, explica Mónica Sánchez, propietaria del Hotel Hacienda Los Robles, que se plantea echar el pestillo de nuevo si no se levanta el confinamiento. “No tiene sentido tener abierto. ¿Quién va a venir? ¿Los propios vecinos de Navacerrada? Y como yo, el resto de hoteles y restaurantes...”, añade Mónica.

Teníamos todo completo y esto nos ha dejado fuera de juego

De ahí que el Ayuntamiento haya pedido a la Comunidad de Madrid que se revise el cierre perimetral que, en principio, estará vigente hasta el 5 de abril, con lo que el comercio y la hostelería perderían casi el cien por cien de los ingresos previstos para Semana Santa. Está todo completo para esas fechas... Desde el Consistorio han solicitado que se vuelvan a considerar las restricciones de movilidad en 7 días -y no en 14, como habitualmente- para intentar salvar la Semana Santa.

Transmisión comunitaria y domiciliaria, según los informes de Salud Pública

Salud Pública ha informado al Gobierno local de que se han monitorizado los casos “día a día”, desde el pasado martes, y “existe un incremento desde entonces”, con una “transmisión comunitaria y domiciliaria, centrada en personas mayores de 65 años, que son considerados como grupo de riesgo”. También ha explicado que “en otros municipios donde la tasa de incidencia es superior a 350, pero no se detecta transmisión comunitaria siendo únicamente transmisión localizada, no se toman las medidas para el confinamiento perimetral”.

El Ayuntamiento, sin embargo, asegura en un comunicado que ha recibido “con gran estupor este cierre perimetral” y que “tanto el sector de hostelería como el del comercio están muy preocupados por esta situación”. Afirma, además, que los casos “se encuentran muy localizados” y que se está haciendo “un seguimiento por parte de la Policía Local”. También han pedido que se tenga en cuenta “el aumento de la población en Navacerrada, pudiendo ser menor la incidencia acumulada”.