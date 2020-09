Moralzarzal refuerza la seguridad para prevenir situaciones de riesgo durante las 'no-fiestas'

Al igual que ha hecho Guadarrama, Moralzarzal también pone en marcha un dispositivo con el objetivo de prevenir posibles situaciones de riesgo desde este jueves, 24, hasta el 29 de septiembre.

En estos días, el municipio tendría que estar celebrando sus fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel, pero ya poco antes de comienzo de verano, en previsión de la evolución de la pandemia, el Ayuntamiento decidió cancelarlas.

La Junta Local de Seguridad, de la que forman parte alcaldía, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil, se ha reunido para coordinar las acciones que se llevarán a cabo durante estos días con controles y labores de vigilancia que garanticen el cumplimiento de las restricciones de aforo y reunión decretadas por la Comunidad de Madrid y eviten los comportamientos que pongan en peligro la salud de todos.

A tal fin se recuerda que no están permitidas las reuniones de más de seis personas no convivientes en el ámbito público o en el privado. Por su parte, en bares y restaurantes se restringe la barra al 50%, mientras que en el interior el límite es el 75% de la capacidad. En las terrazas, la medición de la distancia de metro y medio de seguridad se cuenta desde las sillas de cada mesa, que no podrá contar con más de seis comensales. El horario de cierre de los establecimientos hosteleros se mantiene como máximo a la una de la madrugada, no pudiendo admitir nuevos clientes pasadas las 00:00 horas.

Los establecimientos son los responsables del acatamiento de estas medidas en sus locales y terrazas, pudiendo conllevar el incumplimiento de las mismas las sanciones económicas marcadas por la ley.

Estas medidas podrían cambiar en función de posibles nuevas instrucciones de la Comunidad de Madrid.

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD

El Ayuntamiento también ha publicado en su página web y redes sociales un comunicado del equipo de Juventud dirigido a las peñas en el que les recuerda especialmente que no está permitida la concentración de grupos de más de seis personas y les hace partícipes de ese llamamiento a la responsabilidad con la frase "Seamos responsables y el año que viene disfrutaremos el doble".

Juventud ha elaborado un comunicado para las peñas

"Tod@s sabemos la relevancia que tienen las fiestas de nuestro pueblo, que son un referente en la Sierra de Madrid. Debemos ser conscientes que estas medidas excepcionales se toman por el bienestar de tod@s. Con ellas lograremos dejar esta situación atrás y, el año que viene, tener unas fiestas como todos merecemos", apunta el escrito municipal.

"Vamos a echar de menos numerosos eventos que se desarrollaban durante las Fiestas Patronales; los conciertos de la Plaza del Ayuntamiento, Moralrock, actividades culturales, juveniles y deportivas, el ferial, los tradicionales encierros, el ambiente de la calle Huerta…, y sobre todo os echaremos de menos a las peñas que sois el aliciente de las fiestas. Pero no importa, porque nos veremos el año que viene. Estamos deseando escuchar vuestras propuestas; tenemos 365 días por delante para crear entre todos unas fiestas patronales 2021 inolvidables", añade.

E insiste en que "no acatar las medidas puede derivar en diferentes sanciones de las autoridades competentes".