Madrid aprueba el plan Mi Primera Vivienda para que los jóvenes puedan obtener hipotecas al 95%

La Comunidad de Madrid ha aprobado duplicar la inversión del programa 'Mi Primera Vivienda' hasta 18 millones de euros, unas ayudas para los jóvenes menores de 35 años que facilitan la concesión de hasta el 95 por ciento de la hipoteca de su primer hogar. Y es que, muchos son lo suficientemente solventes como para pagar un préstamo hipotecario, pero no tienen ahorros para la entrada, que suele ser del 20%, más los gastos de compra- venta, que rondan el 10% del valor de la vivienda.



De esta forma el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cumple uno de los 13 puntos del acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos 2022, en concreto, el número 8, en el que se comprometía a dar más financiación al programa Primera Vivienda para personas menores de 35 años y al que se destinarían 9 millones euros adicionales, es decir 18 millones.



Esta inversión se ha aprobado este miércoles en el último Consejo de Gobierno antes del verano, y las solicitudes podrán presentarse durante el último trimestre del año, según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura del Gobierno madrileño.



Mediante este programa, el Ejecutivo autonómico favorecerá la emancipación de aquellos jóvenes madrileños que a pesar de tener solvencia económica no disponen del ahorro suficiente para lograr una hipoteca.



Por ello, el Gobierno regional, en colaboración con las entidades financieras, ofrecerá una garantía a aquellos que sí cuentan con los recursos económicos suficientes para afrontar las cantidades restantes del importe de la vivienda que van a comprar.



Los interesados en este programa Mi Primera Vivienda deberán acreditar su residencia legal en la Comunidad de Madrid, de manera continuada e ininterrumpida, durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del préstamo y no deben tener otra casa en propiedad en el territorio nacional.



Serán los bancos, una vez que se hayan adherido al convenio con la Administración autonómica, quienes concederán los préstamos hipotecarios para la adquisición de los pisos por un importe superior al 80 % y hasta el 95 % del valor del inmueble, siempre que este no rebase los 390.000 euros tomando como referencia su valor de tasación o el precio de compraventa.



La líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha celebrado en su cuenta oficial de Twitter que "el aval de Vox para facilitar la compra de vivienda a los más jóvenes sale adelante".



"Ahora hace falta liberalizar suelo para disponer de vivienda qué comprar y aportar más recursos; 18 millones no es suficiente", dice Monasterio.