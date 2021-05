Los grupos de sangre 0- y A- necesitan donaciones urgentes

Las reservas de sangre de los grupos 0- y A- se encuentran en alerta roja, por lo que el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar con urgencia.

Las reservas de estos dos grupos están por debajo de 3.500 bolsas de sangre, cuando es necesario contar con unas 5.000 para cubrir todas las necesidades hospitalarias y mantener un stock óptimo para hacer frente a cualquier imprevisto.

Por su parte, los grupos 0+, A+ y AB- se encuentran en alerta amarilla, por lo que se solicita acudir a donar en 2 ó 3 días.

En nuestra comarca, puedes donar sangre en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, de lunes a domingo, incluidos festivos, entre las ocho de la tarde y las nueve de la noche, así como en el Hospital General de Collado Villalba, de lunes a jueves no festivos de ocho de la mañana a dos de la tarde y de cuatro a siete de la tarde. La sala de donación del Hospital Comarcal El Escorial está cerrada temporalmente.

Eso en lo que se refiere a centros públicos, pero también hay centros privados que colaboran con la Comunidad de Madrid. De hecho, esta semana ha reabierto la unidad de donación de sangre del Hospital Madrid Torrelodones. Está frente a la puerta principal y atiende de lunes a jueves, salvo festivos, de once de la mañana a siete de la tarde.

Además habrá una unidad móvil de hemodonación este domingo en la Avenida Sierra de Guadarrama en Cercedilla de diez y cuarto de la mañana a una y media de la tarde.

Ante las dudas que han surgido sobre donación de sangre y coronavirus, Ana Arruga, hematóloga, asegura en COPE que no hay ningún problema. Todo está muy controlado y en esta pandemia en ningún momento se ha demostrado que el virus fuera transmisible a través de la sangre.

También responde sobre vacunación y donación. "Si hablamos de vacunas hay que tener en cuenta las que estamos utilizando. Si contienen el virus o no lo contienen. En el caso de las vacunas contra la COVID no contienen virus vivos y, por lo tanto, no suponen ningún problema para ser donante de sangre o de componentes sanguíneos. Lo único que sí hacemos es dar un tiempo de 48 horas desde su administración por si acaso el donante fuera a presentar algo de fiebre, cosa que es posible porque en muchos pacientes se ha producido", apunta Arruga.

No hay que tener ningún miedo a donar, solo se requiere ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y estar sano. Es un gesto sencillo, indoloro, solo se tardan diez minutos y puedes salvar muchas vidas.