La Justicia suspende la licencia para las exhumaciones en el Valle de los Caídos

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid ha suspendido la licencia urbanística para la rehabilitación de los accesos a las criptas de la Basílica del Valle de los Caídos para llevar a cabo las exhumaciones del lugar.

En un auto fechado este pasado martes, 16 de noviembre, la jueza Eva María Bru Peral adopta estas medidas cautelares que paralizan, al menos de forma temporal, la decisión que tomó la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial el pasado 24 de junio, en la que concedía la licencia solicitada en abril por el Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, para poder iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas que fueron inhumadas en el Valle de los Caídos y que han sido reclamadas por sus familiares.

Sin embargo, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica decidió recurrir esta medida porque considera que ello influiría en la "necesidad de respetar el sagrado reposo eterno" de los fallecidos y sus familias.

"Estamos muy satisfechos. Lo que se consigue es paralizarlo cautelarmente hasta que se dilucide el fondo del recurso, es decir, la legalidad o no de la licencia para hacer obras en las criptas del Valle de los Caídos. Lo que no tendría ningún sentido es ahora ejecutar esas obras y luego tener una sentencia estimatoria a nuestro favor. Ya sería irreversible, no habría marcha atrás", ha asegurado a COPE de la SIERRA el presidente de la Asociación.

En su auto, la jueza considera que las obras deben paralizarse ya que "son evidentes los daños que se podrían causar si se procede a efectuar actuaciones antes de que se pronuncie la sentencia definitiva por cuanto la construcción originaria habría desaparecido".

"Es respetuosa con la normativa de protección del patrimonio. Ahí solo se admiten obras que tengan que ver con el mantenimiento y la conservación, por ejemplo, arreglar goteras. Además, hay familiares de las víctimas que están en contra de estas exhumaciones selectivas. Para mover o recuperar unos restos hay que mover los restos de cientos de personas cuyos familiares no quieren que se toquen", explica Rocafort.

Contra esta decisión cabe interponer recurso de apelación en un plazo de 15 días ante este juzgado y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).