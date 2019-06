Juan Trinidad, de Ciudadanos, nuevo presidente de la Asamblea de Madrid con el apoyo de PP y Vox

Juan Trinidad, de Ciudadanos, ha sido elegido presidente de la Asamblea de Madrid por mayoría absoluta con los votos de todos los diputados de su grupo, del PP y de Vox en el pleno de constitución del Parlamento madrileño.

La otra aspirante a la Presidencia de la Asamblea, Pilar Llop, del PSOE-M, ha conseguido 64 votos (de los socialistas, Más Madrid y Podemos) frente a los de 68 de Trinidad.

Ha sido en una votación secreta y en urna, como marca el Reglamento de la Cámara regional, que ha comenzado en torno a las 12.20 horas y tras un acuerdo 'in extremis' entre las tres formaciones del centro derecha.

La elección de Trinidad certifica el pacto alcanzado por Ciudadanos con los populares y VOX para hacerse con el control de la Mesa de la Asamblea y anuncia un posible acuerdo para la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

En la que será su segunda legislatura como diputado de Ciudadanos, el nuevo presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, tendrá que emplear en el cargo buena parte de la disciplina aprendida de su padre, que fue militar, para poner orden en un Parlamento con más grupos que nunca.

Trinidad tiene tablas para pilotar la nave



Con seis grupos parlamentarios, dos de ellos nuevos (Más Madrid y Vox), y un Reglamento diferente que llegó a estrenarse en la anterior legislatura pero que aún requerirá cierto tiempo de adaptación, la Asamblea presenta un escenario desconocido.

El desafío no será completamente nuevo para Juan Trinidad (Granada, 1973), puesto que en la pasada legislatura ejerció como vicepresidente primero del Parlamento regional, por lo que tenía que ordenar los debates cuando su predecesora como presidenta, Paloma Adrados (PP), se ausentaba del hemiciclo. Trinidad "tiene tablas para pilotar la nave", aseguran desde Ciudadanos.

El diputado se ha hecho con uno de los principales cargos del ordenamiento autonómico, donde sustituye a Paloma Adrados gracias a los votos del PP (30 escaños), Ciudadanos (26) y Vox (12). Por primera vez desde 1995, el presidente de la Asamblea no será del PP.

Además, el presidente de la Cámara no pertenece al partido más votado en las elecciones autonómicas, algo que ocurre por tercera vez en la historia de la Asamblea.

Ciudadanos, que aspira a formar parte de un Ejecutivo liderado por el PP y necesariamente apoyado por Vox, exigió a los populares que le permitieran presidir la Asamblea como primer paso cara a apuntalar su coalición de gobierno.

RITUAL PARA ACTOS IMPORTANTES

Para la sesión constitutiva de este martes, como acostumbra a hacer siempre que tiene un evento importante (ya desde su primera comunión), Trinidad ha llevado su corbata adornada con los 'gallos de Morón', emblema del ala de la que su padre fue jefe de escuadrón en Morón de la Frontera.

Otra reliquia física del pasado militar de su progenitor la lleva en el bolsillo y es un llavero del ejército que le regaló su padre cuando Trinidad tenía dieciséis años.

Trinidad se incorporó como número ocho a la lista electoral que encabezó Aguado en 2015 y, además de ocupar la vicepresidencia primera de la Asamblea, ejerció como portavoz de Ciudadanos en la comisión de Justicia.

De talante dialogante, desde Ciudadanos aseguran que mantiene, en líneas generales, una relación cordial con los diputados de otras formaciones.

Está casado y tiene dos hijos, uno de los cuales, Lucas, tiene un trastorno del espectro del autismo (TEA). Hace tres años, el diputado grabó un vídeo junto a su mujer en el que explicaba la situación del pequeño.

El flamante presidente de la Asamblea se licenció en Derecho en la universidad CEU Luis Vives y tiene un máster en Asesoría Jurídica impartido por el Centro de Estudios Garrigues. Antes de entrar en política, se dedicó a la asesoría jurídica de distintas empresas privadas.