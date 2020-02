El Hospital Puerta de Hierro realiza un trasplante cardíaco pionero en España

El Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda ha realizado, por primera vez en España, un trasplante de corazón procedente de un fallecido por parada cardiorrespiratoria, que además se ha hecho con un procedimiento innovador que permite recuperar otros órganos y tejidos del paciente.

Este tipo de trasplante ya se ha hecho antes en Australia, Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos, aunque la novedad desarrollada en el Puerta de Hierro consiste en que "el corazón del paciente fallecido es recuperado antes de su extracción", según ha explicado este lunes el doctor Alberto Forteza, Jefe de Cirugía Cardiovascular del hospital.

Hasta ahora el 100% de las donaciones de corazón en nuestro país procedían de pacientes con muerte encefálica, al considerarse que, tras una parada cardiorrespiratoria, "el corazón no era apto para la donación", así que este trasplante supone "un hito sin precedentes, uno de los hechos más importantes que se han producido en la Sanidad madrileña en los últimos tiempos. Es un salto cualitativo. Nos llena de orgullo y de esperanza, porque abre una nueva vía para aumentar el número de trasplantes cardíacos", ha dicho en su visita este lunes al Puerta de Hierro el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

Ruiz Escudero ha destacado la "extraordinaria labor" del equipo médico que ha realizado un trabajo "plurimultidisciplinar" en el que han intervenido una veintena de profesionales, mientras que la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez-Gil, ha agradecido la generosidad de la familia del paciente fallecido que ha donado el corazón.

Por su parte, el paciente que lo ha recibido, Jorge Washington, que aún seguirá ingresado tres semanas más, ha dicho que se encuentra "bastante bien" y ha contado cómo ha vivido toda esta experiencia, que ha calificado de "éxito". "Cuando me dieron la noticia de que había un órgano para mí me puse muy nervioso, pero tenía confianza total en el equipo médico. Yo sabía que era una operación muy delicada, compleja y pionera, aunque desconocía los detalles técnicos. Desperté a las cuatro días y poco a poco en la UVI me fui encontrando mejor... hasta hoy", narraba Jorge, quien ha agradecido en todo momento el trato que ha recibido por parte del personal del hospital.

Actualmente solo hay dos hospitales en España avalados para hacer este tipo de trasplantes, mediante "donación en asistolia controlada", el Puerta de Hierro y el hospital barcelonés de Bellvitge.