No hay plazos para la reapertura del Pabellón del colegio Miguel de Cervantes de Collado Villalba, dañado por un incendio

Un informe sobre posibles daños estructurales es lo único que falta para que el seguro de responsabilidad civil de los edificios públicos se haga cargo de las obras de reparación del Pabellón Polideportivo del colegio público Miguel de Cervantes de Collado Villalba, cerrado desde que sufrió daños a causa del incendio, al parecer provocado, de un vehículo que había aparcado en sus inmediaciones.

Lo ha confirmado este viernes, durante el Pleno extraordinario, la alcaldesa, Mariola Vargas, quien de momento no ha adelantado cuánto tiempo pasará hasta que se pueda volver a utilizar este Pabellón. Las llamas no sólo dañaron la fachada sino que dejaron un boquete en la pared. En estas condiciones, ha asegurado Mariola Vargas, las instalaciones no se pueden usar hasta que no se garantice que no hay riesgos.

“Falta un informe en el que se especifica si hay daño estructural o no. El seguro se va a hacer cargo directamente de la obra, pero esa obra que hay que abordar es claramente diferente si hay daño estructural que si no lo hay. En el momento en que tengamos lo que hay que hacer, se arreglará. De momento, y por seguridad de los niños, no pueden entrar a hacer deporte ahí", ha indicado Vargas.

Mientras tanto, entre las familias y alumnos del centro la incertidumbre es total. El cierre del Pabellón desde hace casi un mes ha afectado, sobre todo, a la realización de las actividades extraescolares, hasta el punto de que muchos papás y mamás ya se plantean dar de baja a sus hijos.

Hasta ahora, con buen tiempo, los escolares han estado dando clase al aire libre, pero esto ya no es posible.

"Estamos pagando clases de patinaje o baloncesto y los niños están pintando en clase o están en un porche cuando llueve o pasando frío… no tiene ningún sentido. Muchos padres están planteándose dejar de pagar las actividades extraescolares, no esperar. El problema es que nadie nos está diciendo en ningún momento ni cuánto van a tardar las obras ni están poniendo ninguna solución opcional. Creo que no son conscientes de lo que esto supone para nuestro funcionamiento”, se queja Elena, una de las madres del colegio.

Antes del incendio que ha cerrado las instalaciones ya había quejas sobre el estado del Pabellón. MCV Corazón Villalbino denunciaba hace unas semanas que la instalación no tiene ningún trabajador municipal encargado de su cuidado y que hay problemas de seguridad como el cierre de las puertas de emergencia.