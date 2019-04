Guiomar Romero se coloca al frente del nuevo proyecto de Alpedrete Puede

Guiomar Romero, maestra de profesión y edil de Medio Ambiente y Energía, es la cabeza de lista de Alpedrete Puede, formación que ostenta la alcaldía y logró cuatro representantes en 2015.

Ella es quien encabeza la candidatura y no el alcalde, que va de número 6. Cabría preguntarse si no es un correctivo para Carlos García Gelabert por haber apoyado el Plan General de Ordenación Urbana en contra de la postura oficial de Alpedrete Puede, pero él ha argumentado que se trata de un relevo natural para introducir sabia nueva y un premio a la destacada gestión que ha realizado Guiomar Romero.

"Todos tenemos la convicción de que esto es una carrera de relevos, necesitamos gente nueva o con fuerzas renovadas. Además, Medio Ambiente y Energía son las parcelas en las que más ha destacado el Ayuntamiento esta legislatura, con proyectos que han colocado Alpedrete en el mapa", reconocía este jueves Carlos García Gelabert durante la presentación de la candidatura y los ejes del programa electoral.

Esto es una carrera de relevos, según el alcalde

Guiomar Romero recoge el testigo con nuevas energías, mucha responsabilidad y con la vista puesta "en lo que se ha hecho en los últimos cuatro años y lo que ha quedado en el tintero con el objetivo de darle continuidad, siempre bajo la seña de identidad de Alpedrete Puede, la participación ciudadana", ha asegurado.

Acompañan a Romero, en el número 2, Francisco Miranda, ex secretario general de Podemos Alpedrete y experto en Cooperación Internacional; la joven socióloga Esperanza Aritmendi en el número 3 y el concejal de Nuevas Tecnologías, Participación Ciudadana y Comunicación, José Antonio Alfonso en el 4. La actual edil de Hacienda, Itziar González Tanago, se sitúa en el puesto 9.

EL PLAN GENERAL Y OTRAS PROPUESTAS

En el horizonte, dentro de los retos que serán ejes del programa electoral, si hay un 'caballo de batalla' por excelencia ese es el Plan General de Ordenación Urbana, que tanto ha marcado la marcha del equipo de gobierno en la legislatura.

"Seguimos proponiendo un PGOU nuevo, basado en la participación de los vecinos, que responda a las preguntas '¿qué pueblo queremos? ¿qué pueblo necesitamos?'. Hemos visto otros municipios, por ejemplo Soto del Real, donde así se ha hecho a partir de estas preguntas. No puede ser el Plan General que procede de 2005 porque ya se ha visto en estos años que no nos hemos puesto de acuerdo. Ahora mismo hacen falta nuevos informes medioambientales y otros que el Plan no tiene, así que hay que partir de cero", explica la candidata.

El PGOU debe partir de cero y ser más participativo, dice Romero

El programa electoral recogerá además otras propuestas como un Plan de Movilidad que prime a peatón y ciclista, soluciones a la preocupación vecinal sobre el Gas Radón, la apuesta por las energías renovables, el Residuo Cero, un nuevo convenio colectivo para los trabajadores municipales o la creación de un Centro de Coworking para las pymes.

Además, se dará prioridad a la conservación del entorno natural y la protección animal. "Seguimos pensando que los festejos taurinos no se deben financiar con dinero público", decía Romero.

PACTOS

Respecto a las posibles alianzas postelectorales, Alpedrete Puede no quiere hacer “política ficción".

Prefiere esperar para ver cómo queda el arco municipal, con ocho partidos que concurren a las urnas en el municipio, "porque es previsible que consigan representación más formaciones que en 2015", apuntaba Francisco Miranda, aunque no se descartaría reeditar el pacto con PSOE-UNPA o con otras formaciones como IU, con la que, como en aquel entonces, no ha sido posible consensuar una coalición previa a la cita del 26-M.