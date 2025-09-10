Guadarrama recupera la Ruta Nocturna de Mountain Bike Alto de La Jarosa

Guadarrama ha presentado una nueva edición de la Ruta Nocturna MTB Alto de La Jarosa, una prueba no competitiva que, tras varios años en los que no se ha podido celebrar, se recupera. Será este sábado, 13 de septiembre, desde las 20:30 horas.

Las plazas están ya cerradas y en esta ocasión serán alrededor de 70 personas las que participarán en esta iniciativa que aúna una interesante ruta natural, deporte, barbacoa y diversión.

Se trata de una de las pocas rutas, o la única, que se realiza de forma nocturna en el entorno de la Sierra de Guadarrama y hay muchas ganas de descubrir un enclave natural único en un momento poco habitual para las marchas MTB.

El recorrido, circular, será de unos 25 kilómetros, con una duración aproximada de tres horas.

"Discurre desde la Plaza de Toros para seguir por la carretera de Guadarrama a Los Molinos, hasta llegar a la calle San Macario. Desde ahí, hasta el entorno de La Jarosa, bordearemos el embalse y cogeremos la pista hasta el Cerro de los Lobos. Se trata de una larga subida que disfrutaremos. A mitad de recorrido vamos a realizar un avituallamiento que se hará una vez llegado al Bosque Plateado. Después continuaremos por la pista forestal hasta la Fuente de Hondillas y, desde allí, bajaremos directo hasta la zona del embalse y enlazaremos por la carretera de subida a La Jarosa, volviendo ya a la calle San Macario y a la Plaza de Toros, donde nos esperarán el resto de los miembros del club para celebrar una barbacoa”, ha explicado Iván Jorge, presidente del Club Ciclista Guadarrama, que organiza la prueba.

"Esta clásica ruta MTB Altos de La Jarosa tiene una identidad muy definida, porque es una apuesta por el deporte pero también una propuesta muy interesante para los amantes de la naturaleza, no sólo de la bicicleta. Desde el Ayuntamiento acogimos con especial sensibilidad la propuesta de recuperar esta ruta, que cuenta con una importante participación y que pone en valor nuestro entorno y las oportunidades que ofrece nuestro municipio”, apuntaba en la presentación el alcalde, Diosdado Soto, quien destacaba el empeño del Club Ciclista Guadarrama para recuperar la prueba.

Los dorsales se podrán recoger el propio sábado de 19 a 20 horas. Los inscritos disfrutarán de una camiseta de ciclismo, avituallamiento a mitad de recorrido, barbacoa y bebida al final del trayecto.

Los participantes sólo deberán llevar una luz blanca delantera y una roja trasera para garantizar la seguridad, puesto que ésa será la iluminación sobre el terreno.