Guadarrama acogerá unas jornadas sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

Quizá aquel compañero de pupitre en tu colegio no era despistado y no se quedaba mirando a las musarañas porque sí. Quizá ese otro que estaba siempre nervioso, interrumpiendo y que era incapaz de estar sentado en clase no era un "culo inquieto". Es probable que fueran TDAH sin diagnosticar. O no.

El hecho es que en nuestro país un 6,8% de los niños tienen TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Y es que tiene un diagnóstico complicado, es muy delgada la línea que separa este trastorno del simple nerviosismo o la falta de atención. Lo sabe bien Carolina, que tiene un hijo con TDAH, con todo lo que eso significa.

"Ponerle nombre a lo que le pasa y entender su manera especial de ver y sentir el mundo, una lucha contra el sistema para que le apoyen en aquello que necesita, los profesores no le entienden y los compañeros tampoco. Significa también explicarle a él lo que le pasa para que entienda que tiene que esforzarse el doble o el triple siempre. Significa reforzar su autoestima y hacerle ver que es una persona muy válida. Es una lucha diaria que agota, porque no siempre ha tenido un buen día en el cole, y ese día hay que dejar a un lado los deberes y atender sus emociones", explica esta madre.

Visibilizar, comprender y ayudar a las familias es el objetivo de asociaciones como APDE Sierra, que este sábado, 27 de abril, ha organizado un acto en Guadarrama, unas jornadas multidisciplinares que llegan a su undécima edición, la primera tras la pandemia. Hablarán sin tapujos, con experiencias propias, diversas y académicas del TDAH en todos sus ámbitos.

"Tenemos tres bloques bien definidos: el primero es una mesa debate sobre educación, en el segundo bloque nos va a dar una fantástica charla sobre regulación emocional Marta Olivera, neuropsicologa, y cerramos las jornadas con José Ramón Gamo, neuropsicólogo, maestro en audición y lenguaje, uno de los expertos a nivel nacional sobre el Trastorno por Déficit de Atención", explica Carmen Engerman, la presidenta.

La cita será a partir de las diez menos cuarto de la mañana en la Casa de la Cultura Alfonso X El Sabio.

Programa de las Jornadas