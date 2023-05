Gema Duque, candidata de Vecinos por Moralzarzal: "El Planeta Joven que propone el PP, a día de hoy, es humo"

Gema Duque, 47 años, maestra de profesión, es la actual edil de Cultura, Educación, Festejos y Atención al Vecino -entre otras concejalías- y primera teniente de alcalde desde 2015. Le toma el relevo a Juan Carlos Rodríguez Osuna al frente de la candidatura de Vecinos por Moralzarzal.

A pesar del compromiso de no mantener a los cargos electos más de dos legislaturas, su partido ha apostado por ella para no perder la experiencia de trabajo adquirida durante estos ocho años, de los que hace un “balance positivo pese a las dificultades”, sobre todo en el último mandato, marcado por la pandemia y otras vicisitudes.

"Hemos ganado en transparencia en la gestión, es uno de los ayuntamientos más transparentes de la Comunidad de Madrid, los vecinos saben a qué se destina cada euro, y hemos dado un salto de gigante respecto a la sostenibilidad, somos el 9º municipio de la región en este sentido, salvaguardando nuestros espacios verdes, y además hemos hecho un trabajo que no se ve, el del día a día, solucionando problemas heredados”, ha asegurado Duque.

En este punto ha criticado que el PP le eche en cara no haber sabido gestionar 100 millones de euros. "Dice José María Moreno que no hemos hecho nada con ese dinero, que es la suma de los presupuestos de estos años, pero es una falacia, un error. Hay que restar el 50% en salarios, el 34% en contratos, combustible, electricidad, servicios, mantenimientos y suministros o gastos como la reparación de las tuberías, aún en fibrocemento, casi 4,5 millones, de ahí el convenio con el Canal de Isabel II, el arreglo de cubiertas como la de la piscina, a punto de colapsar, o las obras en colegios, El Raso estaba sin calefacción. Total, que si analizamos han sido 3'4 millones de euros para inversión, más los fondos PIR con la lentitud para gestionar la burocracia que generan. Y hemos hecho muchas cosas, y claro que hemos intentado construir infraestructuras, pero encontrado la oposición global que nos ha paralizado los proyectos", explica la candidata.

Gema Duque no ha querido dejar pasar la oportunidad de entrar a valorar el proyecto estrella que ha presentado este fin de semana el Partido Popular, el 'Planeta Joven', más de 60.000 metros cuadrados en infraestructuras de ocio, cultura, formación o deportes para la juventud en el lugar que hoy ocupa el Centro de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y donde el Ayuntamiento tenía proyectada una planta de compostaje.

La candidata ha sido contundente. "Yo debo ser de las jóvenes que me senté. cuando llegué a este pueblo a vivir, a escuchar en un Polideportivo cómo prácticamente nos iban a regalar una vivienda en Los Praderones. Eso era humo, y lo que es Planeta Joven, a día de hoy, es humo. Eso es un suelo rústico, con uso industrial para la planta de RCD, que recuerdo trajo José María Moreno con la oposición en contra, eso sí era un desastre ambiental. Para que allí se pudiera construir ese espacio habría que cambiar la calificación, un cambio de Normas Subsidiarias, probablemente con un nuevo PGOU, miedo me da... ¿de dónde va a sacar esos 60.000 metros de suelo dotacional que no tenemos?", se pregunta Duque, sin entrar en el coste económico que el proyecto supondría.

Además, ha aprovechado para aclarar queVecinos por Moralzarzal nunca ha querido construir allí un vertedero, como apuntan los populares. "Nada más proponer el proyecto de la planta de compostaje, que llevábamos en el anterior programa, antes de sacar los estudios previos, el PP ya salió a mentir, puso una fotografía del vertedero de Filipinas y vendió que allí íbamos a hacer un basurero. Eso es manipular, engañar. Pero no pasa nada, no tenemos ningún interés oculto en sacar esto adelante, creíamos que era una buena idea y no lo es, así lo han manifestado los vecinos... hemos renunciado al proyecto, no lo vamos a hacer, no lo llevamos en el programa electoral, aunque hay que seguir estudiando el tema de los residuos porque hay una ley que cumplir, no podemos mirar hacia otro lado".

Lo que sí lleva Vecinos en el programa electoral son proyectos que ya tenía en el programa de 2019 que no han salido adelante por falta de apoyos, como la construcción de un Centro Cívico junto al Polideportivo o la conversión de la Biblioteca en una Casa de Juventud, mantener intactos como hasta ahora los espacios naturales como la Dehesa o Los Praderones y un Plan Sostenible de Movilidad.