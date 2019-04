Ángel Garrido, candidato a las europeas, hace campaña en el mercadillo de Collado Villalba

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, se ha paseado esta martes por el mercadillo de Collado Villalba en un nuevo acto de campaña electoral. Ahí ha pedido el voto para el PP, defendiendo las políticas que ha llevado a cabo el partido tanto a nivel autonómico y municipal como nacional.

Mirando hacia lo local, el candidato a las elecciones europeas ha valorado muy positivamente la calidad de vida y los servicios que tienen los municipios de la zona noroeste, tradicionalmente gobernados por el PP.

Ángel Garrido y Mariola Vargas charlan con vecinos

Garrido ha destacado, además, la gestión de la Comunidad de Madrid en materia fiscal, educativa o sanitaria. Asegura que es el mismo programa que se quiere llevar a cabo en España: “Hay que explicar lo que el Partido Popular ha hecho en Madrid para entender lo que quiere hacer en España: queremos bajar los impuestos, queremos crear empleo, queremos revalorizar las pensiones, dejar libertad de elección en educación, en sanidad... Queremos todas esas cosas que la inmensa mayoría de ciudadanos de Madrid y de España quieren, y no las que están ocurriendo”, asegura Garrido, quien ha dicho que no se fía del todo de las encuestas y pide a los ciudadanos que valoren si quieren que gobierne la izquierda o el PP, planteándolo como única alternativa, en una clara alusión a Ciudadanos y VOX. “Cualquier cosa que no sea que gobierne el Partido Popular, es que gobierne la izquierda”, aseveraba.

Ángel Garrido ha estado acompañado por miembros del Partido Popular de la localidad, con la alcaldesa y candidata, Mariola Vargas, a la cabeza. También se ha referido a las encuestas: “Es una campaña muy especial, muy peculiar, en la que hasta última hora todo puede dar un vuelco. Hay mucho voto oculto todavía”. De igual modo, ha hecho campaña Inés Berrio, gerente de Madrid 112.