Galapagar tendrá un nuevo centro de Servicios Sociales

Galapagar ha dado el primer paso para contar con un nuevo centro de Servicios Sociales. El Ejecutivo quiere construir esta infraestructura cerca del centro de salud y ha aprobado en el último Pleno una modificación de crédito de 3'2 millones de euros para la primera fase de este proyecto y para otras mejoras.

Ese montante servirá para renovar la red de abastecimiento de agua en la calle Mirador de la urbanización La Canaleja y una nueva red de pluviales y pavimentación en la urbanización Bellavista.

Además, van a realizar obras de reforma en los accesos y vestuarios del Polideportivo Municipal y se llevará a cabo el arreglo integral del campo principal de fútbol El Chopo.

Y arrancará uno de los proyectos estrella del Gobierno: la construcción de un edificio que sirva de centro de día y de sede de los servicios sociales. Con esta modificación de crédito se va a iniciar la redacción del proyecto y la construcción de la primera fase, que albergará los despachos de servicios sociales. “Una infraestructura muy necesaria”, apuntaba el alcalde, Alberto Gómez.

La modificación salió adelante gracias a los nueve votos a favor del equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos, los dos de Unidas por Galapagar y uno de Más Madrid Galapagar. VOX y el Partido Popular y votaron en contra.

El PP abandonó el Pleno

Los concejales del PP abandonaron la sesión porque no los dejaron votar “ni siquiera la urgencia de una moción” que habían presentado.

Los populares se han quejado en los últimos días de que el Ejecutivo obstaculiza su labor de oposición. De hecho presentaron una denuncia ante el Defensor del Pueblo, que se ha admitido a trámite porque, tras varias peticiones, no se les han facilitado diversos expedientes. “Vamos a ciegas, no sabemos cómo se gasta el dinero del Ayuntamiento porque no nos facilitan los expedientes. Llegamos a las comisiones informativas sin saber nada y así es casi imposible hacer oposición”, afirma Carla Greciano, portavoz del PP.

Entre los acuerdos del último Pleno también se aprobó un cambio de la denominación del actual Polideportivo Municipal, que pasará a denominarse Polideportivo Municipal Marcelo Escudero.