Galapagar se sumerge en el mundo de "El Señor de los Anillos"

Gandalf, Frodo, Gollum, Aragorn, Légolas, la Comarca, la Tierra Media, Mordor, el ojo de Sauron, "Mi tesoro"... No hace falta ser un 'friki' de la saga para conocer los nombres de los personajes, los lugares, las frases míticas y todo el universo creado por J.R.R. Tolkien en sus libros en la primera mitad del siglo XX y que el cine lo popularizó nada más comenzar el siglo XIX hasta convertirse en una saga de culto, pero también en un entretenimiento al alcance de todos gracias a las trilogías del director Peter Jackson, primero con "El Señor de los Anillos" (2001-2003) y luego con la 'precuela', "El Hobbit" (2012-2014).

La Biblioteca Municipal Ricardo León de Galapagar le dedica a la mítica saga buena parte de la programación de esta semana con el I Ciclo J.R.R. Tolkien en homenaje a este escritor, filólogo y lingüista británico considerado el padre de la literatura fantástica moderna, con obras que revolucionaron el género y siguen siendo referentes culturales a pesar de que han pasado ya casi 90 años desde la publicación de "El Hobbit" (1937), concebido inicialmente como un cuento infantil, que tuvo su secuela con "El Señor de los Anillos" (1954-1955), una trilogía épica en tres volúmenes "La Comunidad del Anillo", "Las Dos Torres" y "El Retorno del Rey", dirigidos a un público adulto.

La biblioteca ha organizado distintas actividades que invitan a adentrarse en este mágico mundo desde la literatura, el juego, la música y la reflexión.

La programación arrancará el miércoles, 25 de marzo, a las 18 horas con la inauguración de la exposición bibliográfica “Universo Tolkien”, instalada en la segunda planta de la biblioteca. La muestra podrá visitarse en horario de apertura y está dirigida a todos los públicos, con una selección de libros y textos para acercarse a la obra y al imaginario del escritor británico.

Ese mismo día, a las 19 horas, tendrá lugar el diálogo “Mitología griega y eucatástrofe en la obra de Tolkien”, en el que intervendrán Andrés Lafuente y Blas Bouzas. La actividad, dirigida a público adulto y con entrada libre hasta completar aforo, propondrá un recorrido por algunas de las claves literarias y simbólicas que atraviesan la obra de Tolkien.

El jueves 26 de marzo a las 19 horas, la biblioteca acogerá el juego de preguntas temático “El señor de los anillos”, una propuesta pensada para poner a prueba los conocimientos sobre la Tierra Media y descubrir curiosidades de la saga en un formato participativo. Está dirigido a público a partir de 16 años, con aforo limitado e inscripción previa en biblioteca@galapagar.es.

La programación continuará el viernes 27 de marzo a las 18 horas con la gymkhana literaria “Los enigmas de la Comarca”, una actividad dirigida a niños a partir de 5 años. A través de acertijos, pruebas y diferentes estaciones, los participantes podrán adentrarse de forma lúdica en el mundo de Tolkien. La actividad, con aforo limitado, también requiere inscripción previa.

El ciclo culminará el sábado 28 de marzo a las 19 horas con el concierto teatralizado “El fuego secreto”, a cargo del grupo Endor Lindë. Se trata de una propuesta musical y escénica para todos los públicos que sumerge al espectador en el mundo mitológico de J.R.R. Tolkien a través de canciones e historias inspiradas en la Tierra Media.