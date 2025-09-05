Galapagar conmemora el X Aniversario de la Biblioteca Ricardo León con una jornada llena de actividades culturales

Este viernes, 5 de septiembre, la Biblioteca Municipal Ricardo León de Galapagar cumple diez años desde que estrenara su emplazamiento actual en la Plaza de la Constitución y lo celebra con una programación especial que combina literatura, música, artes escénicas y participación juvenil.

La jornada arrancará a las 17:30 horas en la plaza con el espectáculo familiar de títeres “Cleo y el Mar”, una entrañable historia sobre la gestión de las emociones protagonizada por Cleo, una niña que descubre un misterioso mar dentro de una caracola.

A las 19 horas, en el salón de actos de la Biblioteca, el público podrá disfrutar de un espectáculo poético-musical a cargo de Recrearte Teatro Social, con piezas de Manuel de Falla y Enrique Granados interpretadas por la bailarina Manuela Tobar, y la declamación de poemas de Jacinto Benavente y Ricardo León por Patricia Yáñez y Patricio González. Habrá entrada libre hasta completar aforo.

La celebración continuará a las 20 horas con la inauguración de la exposición “10 años leyendo contigo”, que realiza un recorrido por la historia, los hitos y los logros más significativos de la biblioteca a lo largo de esta década, mostrando cómo ha crecido en servicios, actividades y proyectos innovadores.

Además, la programación incluye el lanzamiento del I Concurso “Booktuber por un día”, dirigido a jóvenes de 13 a 18 años. Los participantes deberán grabar un vídeo de un minuto sobre un libro juvenil de la biblioteca y publicarlo en Instagram con la etiqueta #BooktuberBibliogalapagar. El plazo para participar estará abierto desde las 17 horas de este viernes hasta las 14 horas del 12 de septiembre. El ganador recibirá un bono para la piscina cubierta o dos reservas de pistas deportivas, junto a un lote de tres libros.

UN REFERENTE CON RECONOCIMIENTOS

Con estas programación, la Biblioteca Ricardo León celebra una década fomentando la lectura y la cultura en Galapagar, en la que se ha convertido en referente en la Sierra de Guadarrama y más allá de sus fronteras, un punto de gran relevancia caracterizado por el aumento constante de su actividad y la proyección de iniciativas premiadas.

Desde su apertura en 2015 en la Plaza de la Constitución, ha pasado de ser una infraestructura destinada al préstamo de libros y organización de actividades escolares a consolidarse como un centro cultural de primer nivel, con programación estable, proyectos innovadores y el respaldo de miles de vecinos, que cada año hacen uso de sus servicios.

Como muestra, las cifras. En 2015 se organizaron 103 actividades y se registraron 17.554 préstamos, y ahora, diez años después, ha alcanzado más de 1.200 actividades organizadas para todos los públicos y cerca de 200.000 préstamos.

La trayectoria, además, ha estado jalonada de éxitos, con numerosos reconocimientos. Entre ellos, destacan el Premio Especial María Moliner 2024 con el proyecto 'Biblioteca en acción, lecturas transformadoras', el Premio María Moliner 2017 con el proyecto 'Torre de Babel: construyendo una biblioteca para todos' y presencia constante entre los proyectos mejor valorados en las ediciones de 2021, 2022 y 2023 de estos premios.

También ha obtenido el Premio Iberbibliotecas 2019 por el proyecto 'Más allá de los libros: la biblioteca Ricardo León y los 17 OD'S, replicado posteriormente en bibliotecas brasileñas, y fue finalista y se llevo accésit del Premio Biblioteca Pública y Compromiso Social con el mismo proyecto.