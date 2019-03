Europa estudiará la instalación de sistemas de control del alcohol en los nuevos vehículos

Se han venido del Parlamento Europeo con buenas sensaciones las cinco familias españolas que acudieron este jueves a Bruselas a solicitar una normativa comunitaria para obligar a la industria del automóvil a instalar en los nuevos vehículos un sistema automático de detección de alcohol y drogas que impida que, si el dispositivo detecta un positivo, el coche se ponga en marcha.

Quieren evitar tragedias como las que han vivido en sus propias carnes. Por desgracia, bien lo saben los familiares de Ana Herrera, vecina de San Lorenzo de El Escorial, quien perdió la vida en la M-600 al colisionar con un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia.

Por sus seres queridos estas familias ya no pueden hacer nada, pero quieren que se les escuche para que otras personas no tengan que pasar por la misma situación. Y para ello acudían con el aval de 102.000 firmas recogidas en apenas un mes.

Fueron veinte minutos de reunión con 34 parlamentarios de la Comisión de Peticiones Ciudadanas y un miembro del Comité de Seguridad Vial de la Comisión Europea que dejan una impresión positiva en lo que se refiere su petición de los sistemas de seguridad en los vehículos.

"Tanto la presidenta como los otros miembros de la Comisión han decidido mantener la petición abierta y trasladar unas preguntas tanto a la Comisión de Transportes como a la de Industria y al Defensor del Pueblo. Además se va a hacer un estudio en la Comisión de Seguridad Vial y se enviarán cartas a los Estados miembros para solicitar información acerca de cómo están sus normativas al respecto. En octubre o noviembre nos llamarán para ver los resultados de estas gestiones" asegura Laura Herrera, hermana de Ana.

No ha sido tan fructífera la reunión en lo que respecta al otro asunto que llevó a estas familias hasta el Europarlamento. Pusieron sobre la mesa sus críticas a la reforma del Código Penal en materia de Seguridad Vial recientemente aprobada porque la consideran insuficiente, dado que solo se agravan las penas si hay más de una víctima mortal. "Nos dijeron que es algo de cada Estado miembro, no se pueden meter en su legislación, así que no se habló del tema", lamenta Laura.

Junto a la Plataforma Stop Accidentes, estas familias trabajan ahora para una gran concentración que se celebrará en la Puerta del Sol de Madrid en fecha aún por confirmar.