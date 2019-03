La familia de Ana Herrera pide al Parlamento Europeo sistemas de detección de alcohol en los nuevos vehículos

El Parlamento Europeo recibirá este jueves, 21 de marzo, a cinco familias españolas de la Plataforma Stop Accidentes -tres de Baleares y dos de Madrid-. Entre ellas, una de la Sierra del Guadarrama, la de Ana Herrera, vecina de San Lorenzo de El Escorial fallecida en la M-600 el pasado verano en una colisión con un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia.

El objetivo de esa reunión en Bruselas es solicitar una normativa europea para que los vehículos de nueva fabricación lleven instalado un sistema que detecte el alcohol al volante e impida que circulen.

"Creemos que, de la misma manera que son obligatorios los airbag y otros sistemas de seguridad, por qué no apostar por esto. Parece que no interesa. No creo que aumente en demasía el coste de un coche de nueva fabricación colocar estos dispositivos" explica Laura Herrera, hermana de Ana.

Una petición que los familiares han 'movido' a través de la plataforma digital Change.org y que ya cuenta con más de 100.600 firmas.

Precisamente hace unos meses se recogieron por este método más de 300.000 firmas pidiendo endurecer las penas. El Senado aprobó la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial por imprudencias al volante, pero es insuficiente, según la Plataforma Stop Accidentes.

De ahí que vayan a exponer estos problemas a los europarlamentarios, invitados por la diputada del Grupo Popular, Rosa Estarás.

"Queremos que nos escuchen. Aprovecharemos la reunión para exponer lo que no nos gusta de la reforma del Código Penal. Se aumentan las penas solo para dos fallecidos o más, un fallecido no tiene aumento de pena. Nos parece que baremar la vida de las personas al peso es un error. Además, queremos que, como en otros países europeos, se empiece a implementar en España la figura del 'dolo'. Lo consideramos imprescindible", asegura Laura.