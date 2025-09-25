COPE
El Escorial aprueba la tercera fase del Plan de Reurbanización de calles, que afectará a 17 viales y cuenta con una inversión de casi 5 millones de euros

El Pleno saca adelante esta actuación, centrada en renovación del pavimento, sustitución de luminarias, regulación de la velocidad y mejora de la accesibilidad en nueve calles del casco urbano y ocho de Los Arroyos

Pilar Nuero

El Plan de Reurbanización de Calles de El Escorial entrará en su tercera fase

Redacción COPE de la Sierra

Publicado el

Se trata de "un proyecto sin precedentes en el municipio", que cuenta con "la mayor inversión para una licitación en la historia de la localidad". El Plan de Reurbanización de calles comenzó en 2019 con un presupuesto total de algo más de 12 millones de euros. Ahora, el Pleno del Ayuntamiento, celebrado este miércoles, 24 de septiembre, ha aprobado casi por unanimidad la tercera fase, dotada con cerca de cinco millones de euros.

Supondrá dar continuación de las intervenciones que se vienen realizando en los últimos años para mejorar las calles. En esta ocasión, se trata de garantizar unas calzadas en buen estado que mejoren la seguridad vial y reduzcan la contaminación acústica provocada por el deterioro del pavimento

Las principales actuaciones se centrarán en la renovación de calzadas y pavimentos para mejorar la circulación y la seguridad de peatones; la mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida y conductores; la sustitución del alumbrado y las instalaciones eléctricas, favoreciendo la eficiencia energética; y la regulación de la velocidad en los viales con la reposición de la señalización horizontal. 

El plan se llevará a cabo en 17 calles. En el casco urbano serán Gómez del Campo (tramo desde Miguel Antona hasta Cardenal Cisneros), San Antonio, Peregrinas, Carlos IV, Carlos V, Prado Tornero, Cervantes, Lepanto y Avenida de Reyes Católicos.  

Y en la urbanización Los Arroyos son las calles Veintitrés, Veinticuatro, Veinticinco, Trece, Catorce, Quince, Diez y Camino Viejo. 

“Con este proyecto damos un paso decisivo para transformar nuestras calles y garantizar que estén a la altura de lo que los vecinos merecen. No sólo hablamos de asfalto o señalización, hablamos de seguridad, de accesibilidad y de calidad de vida",  ha asegurado el alcalde, Antonio Vicente.

