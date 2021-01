Emergencias 112 desaconseja subir a la Sierra ante el riesgo notable de aludes

La evolución de la borrasca Filomena ha obligado a la Comunidad de Madrid a activar el nivel 2 del Plan de Inclemencias Invernales ante las fuertes nevadas que ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología.

Supone que el Gobierno regional toma el mando de las operaciones en toda la región, salvo en la capital, y se recomienda restringir al máximo el tráfico y la movilidad porque pueden quedar poblaciones aisladas y carreteras cortadas. La Agencia de Seguridad y Emergencias 112 pide encarecidamente evitar los desplazamientos en vehículo en las próximas horas.

El director de la Agencia, Carlos Novillo, ha afirmado que hay aviso rojo para toda la zona metropolitana y Henares, sur, Vegas y oeste, mientras que la Sierra se mantiene con aviso naranja, y ha recordado a los madrileños que no hagan viajes si no son imprescindibles. De realizar algún movimiento, insiste en que se haga con las mejores condiciones del vehículo, con cadenas, con un teléfono móvil cargado, comida y agua suficiente y ante cualquier emergencia se avise al 112.

El consejero de Interior, Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha subrayado que los efectivos de la región trabajarán en minimizar los riesgos que va a provocar “esta nevada tan ingente” y apunta que “afortunadamente” la población “está muy resignada” a quedarse en sus domicilios a consecuencia del coronavirus, pero ha pedido “un mayor sacrificio” para evitar problemas que se puedan derivar de este temporal.

López ha explicado tras la reunión del comité asesor del Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM) que la previsión indica que va a nevar "mucho" desde las 18.00 horas hasta bien entrada la mañana del sábado.

En este sentido ha añadido que, si las previsiones se cumplen, dejará de nevar el domingo, y, si el domingo consiguen limpiar las calles y carreteras, a pesar de las bajas temperaturas, “en principio no hay ningún riesgo de que haya que suspender los colegios el lunes”.

RIESGO NOTABLE DE ALUDES

"Estación cerrada hasta nuevo aviso por el Plan de Inclemencias Meteorológicas". Es el mensaje con el que la estación de Valdesquí comunica que no abrirá sus instalaciones este fin de semana, a pesar de las buenas condiciones de las pistas. Tampoco lo hará la del Puerto de Navacerrada.

Es otra de las consecuencias de la borrasca Filomena, que desaconseja subir a la Sierra, donde se prevén espesores de hasta 30 centímetros de nieve. Además, existe un riesgo notable de aludes en la zona. Se ha activado el nivel 3 de los cinco existentes tras el estudio realizado por la AEMET, en colaboración con los Agentes Forestales de la Comunidad.

�� A la #BorrascaFilomena y sus nevadas se suma ahora un aviso por #aludes con #RiesgoNotable.



Estudio semanal elaborado por @AEMET_Madrid en colaboración con los #AgentesForestalesCM y de @112cyl.



No es el mejor finde para ir a la montaña ⚠️#Madrid112#ASEM112pic.twitter.com/eITLMUVpUP — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) January 7, 2021

"Es conveniente evitar las laderas inclinadas, cornisas y zonas de acumulación de nieve. Si se va en grupo, aumentar la separación entre personas para reducir la carga sobre la base de nieve y no provocar que se desprenda una placa. Si tenemos esquís, palos o raquetas, no llevarlos atadas al cuerpo y si finalmente nos sorprende una avalancha, actuar como si estuviéramos inmersos en agua, tratando de salir a flote. Aunque la mejor recomendación es, directamente, no subir a la montaña con esta previsión", ha declarado a COPE de la SIERRA Iván Rodríguez, agente forestal.

Rodríguez ha recordado que hace unos dos o tres años hubo un par de avalanchas en la zona de Rascafría (Cotos) de más de un kilómetro de recorrido y 300 metros de rotura, pero fueron excepcionales porque "por regla general, en el Sistema Central no suelen producirse aludes de gran tamaño. El problema que tiene la Sierra de Guadarrama, a diferencia de otras, es que soporta una gran presión humana, aglomeraciones a alturas importantes, que pueden producir un mayor riesgo de desprendimientos de capas de nieve".

Hay que insistir, además, que no está permitido el acceso a la Sierra ni el aparcamiento en áreas recreativas como el Valle de la Barranca en Navacerrada, Las Dehesas de Cercedilla, La Pedriza en Manzanares El Real o los puertos de Navacerrada, Cotos o La Morcuera.