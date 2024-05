Día Mundial sin Tabaco: "La mejor decisión para tener una vida larga y con salud es dejar de fumar"

No te cuento nada nuevo si te digo que fumar perjudica seriamente la salud. Es más, mata. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), cada año fallecen más de 8 millones de personas en el mundo a causa del tabaco, por fumar o por estar expuestos al humo ajeno.

El tabaco es, además, el causante de más del 80% de casos de cáncer de pulmón y otros como cáncer de laringe, faringe, esófago, boca y vejiga. Y es un factor de riesgo que está en el origen de muchas otras enfermedades.

Este viernes, 31 de mayo, se celebra el Día Mundial sin Tabaco ¿No te planteas abandonar este hábito tan nocivo? El mensaje es claro. "A mí no me gusta mucho asustar a la gente, pero la realidad y los datos son apabullantes. El tabaco tiene un incidencia muy alta no sólo en las enfermedades respiratorias, el cáncer de pulmón pero también la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), sino en otro tipo de tumores, en los problemas cardiológicos no vasculares, en el ictus... yo creo que la mejor decisión, si quieres tener una vida larga y con salud, es abandonar el tabaco", ha alertado la doctora María Jesús Rodríguez Nieto, jefa del Servicio de Neumología del Hospital de Villalba.

Cada año se confirman en España más de 22.000 nuevos casos de cáncer de pulmón y la supervivencia, a los cinco años del diagnóstico apenas supera el 20%: son cruciales, por tanto, todas las estrategias que mejoren su cribado y la detección temprana, para aumentar y optimizar las alternativas terapéuticas dirigidas a su curación, así como la esperanza de vida de los afectados.

Eso es lo que busca el DEPRECAP, un programa que ha demostrado su eficacia desde que se pusiera en marcha en 2021 en elHospital de Villalba, junto a otros tres, el Rey Juan Carlos, el Infanta Elena y la Fundación Jiménez Díaz. Ya hay más de 4.000 pacientes en seguimiento, a los que se realiza un TAC de baja dosis de radiación.

Funcionamiento del DEPRECAP

El propósito de los TAC de seguimiento realizados en el programa es la identificación de nódulos pulmonares nuevos, así como el seguimiento de los nódulos pequeños identificados en la prueba inicial, un proceso en el que se tiene especialmente en cuenta a aquellos nódulos que muestran crecimiento con respecto a la exploración previa.

Si el TAC basal resulta anodino, se realiza un TAC de seguimiento anual.En caso de detectarse un cáncer de pulmón, se realizan las pruebas habituales y se inicia el tratamiento pertinente de forma precoz.

Finalmente, en cuanto a la comunicación de resultados, el neumólogo emite un informe clínico de la prueba con el plan terapéutico a seguir -cita presencial en consulta monográfica de EPOC o sucesiva con resultados de detección precoz de cáncer de pulmón, cita en consulta de Enfermería de cribado de cáncer de pulmón, intervalo de revisión (según protocolo establecido), salida del programa, etc-, que queda registrada en la Historia Clínica del paciente y que éste recibe a través de la citada aplicación, vía de comunicación con el hospital durante todo el proceso.

Los resultados del DEPRECAP son muy esperanzadores: más del 60% de los casos se han detectado en estadios iniciales, aún tratables, y la supervivencia se eleva al 95%.

Pacientes de riesgo

¿Y cuál es el perfil del paciente?

"Este programa está dirigido a población de riesgo de padecer un cáncer de pulmón, fundamentalmente por la edad, entre 50 y 80 años, y con una exposición elevada al tabaco. Son pacientes fumadores o que han dejado de fumar hace menos de 15 años y que, al menos, han fumado un paquete al día durante 20 años. En el programa hay pacientes que han fumado, de media, un paquete diario durante 50 años", apunta la doctora Rodríguez Nieto.

Los pacientes pueden entrar al programa a través de dos vías: derivados desde Atención Primaria, dado que el facultativo de este primer nivel asistencial puede seleccionar al que cumple los criterios de inclusión y ofrecerle entrar en el protocolo de cribado; o, previa identificación por Big Data, desde el propio hospital, que envía una invitación al paciente a través de la aplicación de desarrollo propio de esta red hospitalaria, Portal del Paciente, y si cumple los criterios y acepta, se incluye en el programa.

Realización de una broncoscopia en el Hospital de Villalba