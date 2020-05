Cuatro grupos de oposición de Collado Villalba presentan reclamaciones contra el presupuesto

Cuatro partidos de la oposición en Collado Villalba votaron en contra del presupuesto municipal para 2020 y ahora se unen para presentar una serie de reclamaciones conjuntas con las que solicitan se subsanen los defectos tanto de contenido como formales.

Las cuentas municipales para este ejercicio se aprobaron el pasado 30 de abril con los votos a favor del equipo de Gobierno (PP-Ciudadanos) y el apoyo de dos formaciones de la oposición, VOX y Vecinos por Collado Villalba. El resto de grupo, PSOE, Unidas por Collado Villalba, Más Collado Villalba y Más Madrid, que representan 12 de los 25 concejales del Pleno, las rechazaron y ahora, más allá de las alegaciones que se presentan al contenido de los presupuestos, han reclamado por tres razones principales.

Aseguran, en primer lugar, que los ingresos presupuestados son insuficientes en relación con los gastos. "No hay suficientes fondos para partidas que ahora mismo son fundamentales dada la situación de pandemia. El proyecto de presupuesto está elaborado en noviembre de 2019, no contemplaba la situación actual y se tiene que adaptar a ella", apunta Sergio Asunción, portavoz de Unidas.

Además, apuntan, no se incluyen los fondos necesarios para cumplir con la sentencia que reconoce la relación laboral con el Ayuntamiento de los profesores del Servicio de Idiomas por el Empleo. "Se condenó al Ayuntamiento por el proceso judicial que interpusieron los trabajadores de Idiomas por el Empleo, la sentencia no estaba contemplada en los presupuestos y siendo una sentencia firme debería figurar ahí", alegaGonzalo Díaz, de Más Madrid Collado Villalba.

Y denuncian que no se está respetando el período de exposición pública del presupuesto para que pueda ser consultado por la ciudadanía, dado que no se ha publicado en el Portal de Transparencia toda la documentación. "Estamos en un Estado de Alarma en el que la movilidad de los ciudadanos está reducida. Hay vecinos de Collado Villalba que pueden ser potenciales reclamantes, pero en este momento si no publicamos todos los datos en el Portal, van a ver dificultada esa posibilidad para reclamar", asegura Vituco Alcolea, portavoz socialista.

Además de estas reclamaciones conjuntas, hay otras por separado. Más Collado Villalba, por ejemplo, ha presentado alegaciones "por haberse aplicado incorrectamente créditos para gasto corriente cuando deberían ser créditos para gasto de capital".

Los grupos no descartan acudir a lo contencioso administrativo si sus reclamaciones no se resuelven satisfactoriamente.