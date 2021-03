"Cuando quiten la estación, no habrá esquiadores, habrá más gente, trineos y plásticos"

Indignación en el Puerto de Navacerrada, sobre todo entre los negocios vinculados directamente al esquí.

Muchos esperaban que el Ministerio para la Transición Ecológica diera marcha atrásen su idea de cerrar las tres pistas de la zona baja, Escaparate, Telégrafo y El Bosque, que son las que se utilizan durante toda la temporada porque las otras suelen estar cerradas por falta de nieve.

Sin esas instalaciones la estación es económicamente inviable... Así que su desmantelamiento supondría la pérdida de 30 puestos de trabajo directos y más de 200 indirectos, como el de Juanma, profesor de la Escuela Española de Esquí. Como la mayoría, no cree que esta decisión mejore el medio ambiente en la zona sino más bien todo lo contrario. "Mucha gente sube con los trineos, con los plásticos, siempre en las mismas fechas, colapsan los aparcamientos y la carretera, dejan todo tirado... Cuando cierre la estación, esa gente va a seguir subiendo y habrá más. Lo que no habrá será esquiadores, que vienen, practican su deporte, toman algo, comen y se van".

"Nos dejan sin deporte, cuando esto es histórico, vienen un montón de escuelas a pasar el día, de forma ordenada y no impactan para nada en el medio", asegura. Y es que el Puerto es una de las excursiones habituales entre los colegios madrileños.

Lo mismo cree su compañero Rufino: "Es una pena, hay mucha Sierra y esto solo es un pequeño terreno. Cuando quiten la estación, la gente va a seguir subiendo igual. Lo que hay que hacer es regular los aforos, no quitar la estación".

Tampoco a los esquiadores les ha gustado la noticia y muchos vaticinan un futuro mucho peor para la zona cuando desaparezca la estación. José ha disfrutado de una mañana de esquí con sus dos hijos, de 7 y 10 años, y cree que "es una faena". "Me parece muy mal porque las estaciones de esquí rara vez se ven a tope, salvo días contados", añade.

Ángela estaba especialmente enfadada porque es una habitual por estas pistas. Viene a diario: "Es ilógico y me parece fatal. Han fastidiado a mucha gente que hay aquí, que no podrá comer. Yo, al fin y al cabo, me puedo ir a Valdesquí. Es una vergüenza".

Con la clausura de la temporada, los madrileños podrían decir adiós a esta estación con más de 70 años de historia, una de las primeras de España y cuna de grandes esquiadores. Aquí se forjaron las medallas olímpicas de los hermanos Paquito y Blanca Fernández-Ochoa.

El cierre supondría, además, un impacto en los municipios de la zona.

Precisamente este martes por la tarde los alcaldes de tres de esas localidades (Navacerrada, Cercedilla y La Granja de San Ildefonso) se reunían con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para manifestar su preocupación por el futuro del Puerto, clave en el desarrollo socieconómico de estos pueblos, y buscar alternativas que puedan recuperar y reactivar lo que quede tras el desmantelamiento de la Estación.

LA ESTACIÓN REBATE AL MINISTERIO

"La estación de esquí se verá obligada a desaparecer por una decisión política arbitraria que carece de fundamentos ambientales y sociales". Así comienza la carta abierta con la que anunciaba este martes el cierre total y definitivo de las instalaciones al que se ve abocada ante la imposibilidad de mantenerla en funcionamiento solo con las pistas de la zona alta.

No es viable económicamente la explotación porque las tres que ordena desmantelar el Gobierno de España, en la zona baja, son las que más días de esquí generan en el Sistema Central.

El presidente de la estación, en declaraciones este miércoles a Herrera en COPE en Madrid, ha rebatido además uno a uno los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Transición Ecológica para justificar el cierre de las pistas.

"La aglomeración no es debida a los esquiadores, son un máximo de 400 los fines de semana y solo usan las pistas, no ocupan otros espacios, además es gente que no contamina, practican su deporte y no depositan basura de forma incontrolada", apunta Gonzalo García San Miguel, quien añade que el esquí tampoco es responsable de losproblemas de tráfico que "son debidos a un paso de peatones, nosotros hemos propuesto en estos años muchas soluciones, entre ellas una muy sencilla, un viaducto" (pasarela elevada).

Y la tercera de las razones alegadas por el Gobierno, el cambio climático, es la que le parece "la más sorprendente, además de demagógico" porque es una circunstancia que también afecta al resto de estaciones de esquí, algunas junto a parques nacionales como es la del Puerto de Navacerrada, y el Ministerio no ha ordenado su cierre. "Es verdad que la temperatura ha subido en los últimos años y nieva menos, pero la tecnología de la innivación ha mejorado enormemente, lo cual nos ha permitido abrir los mismos días desde hace 15 años", añade.

García San Miguel confía en que, en vista del movimiento ciudadano que se ha generado en apoyo a la estación de esquí, el Gobierno de España reconsidere su decisión y se avenga al menos a negociar.