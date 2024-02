La Comunidad de Madrid comienza a financiar tratamientos de salud bucodental a mayores de 80 años

Unos 360.000 mayores de 80 años se podrán beneficiar de los tratamientos de salud bucodental financiados por la Comunidad de Madrid.

La región se convierte en la única de toda España que ofrece esta asistencia gratuita, dotada con 16 millones de euros anuales y desarrollada en colaboración con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.

Esta atención, que incluye prótesis dentales completas y tratamiento de caries, comienza en los centros de Salud, que posteriormente derivarán a los pacientes a la consulta del dentista que elijan.

Así lo ha explicado este martes en la presentación del programa la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha escogido para ello la Sierra noroeste, concretamente el Centro de Salud de La Marazuela en Las Rozas.

"En la Comunidad de Madrid disponemos de un servicio de atención bucodental con una de las mayores coberturas de España, con magníficos profesionales y con una atención de excelente calidad. Lo que queremos hacer hoy con este programa es poner el acento en las poblaciones que tienen dificultades, como los mayores de 80 años. Podrán pedir cita con su odontólogo en Atención Primaria, que les explorararán y determinarán el tratamiento que precisan. El siguiente paso, que también es pionero, es la derivación del usuario a la consulta del odontólogo colegiado que libremente escoja. El listado está disponible en los propios centros de Salud", ha dicho Ayuso.

¿Y qué dicen los mayores de esta medida? La han tomado con muy buenos ojos.

Juan, vecino de la Sierra de Guadarrama, tiene 77 años, aún no está dentro de este programa pero cree que es muy positiva para los mayores y para él, en unos años, cuando sea beneficiario. "Me parece muy bien, ya era hora. Son medidas perfectas, las estábamos pidiendo hace tiempo. Es fundamental, porque nadie va al dentista por gusto, vas por necesidad básica".

Y es que la situación de muchos mayores es compleja. Los tratamientos son caros y trastocan una economía doméstica de pensiones que, a menudo, no llegan. "Llevo gastados ya 3.000 euros, incluso con seguro dental que tengo. Fue a Servicios Sociales del Ayuntamiento para pedir ayuda y me dijeron que no porque la pensión no era muy baja... pues con la pensión llego a fin de mes raspando, o sea que...", dice Juan.

Diaz Ayuso ha asegurado que el Gobierno regional trabajará para ampliar este programa gratuito. "Pronto se extenderá a otros colectivos que suelen tener problemas de salud bucodental como pacientes oncológicos y mujeres embarazadas", ha anunciado la presidenta. También a mayores de 65 años, menores de 6 y personas en exclusión social.