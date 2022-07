Comienzan las fiestas de La Colonia de Torrelodones, con cortes de tráfico en las vías principales

Del 14 al 17 de julio se celebrarán las fiestas en honor a la Virgen del Carmen en La Colonia de Torrelodones, unos festejos que estarán repartidos entre el parque de Camilo Sesto y el parque de Pradogrande.

Se han programado diferentes actividades, concursos, juegos o actuaciones, en un programa escaso, que llega con polémica después de que se negara en un primer momento la instalación de atracciones y casetas a los feriantes, que finalmente ocuparán el aparcamiento de Pradogrande.

“Me da vergüenza que un pueblo como éste, con recursos, donde antes venía un montón de gente a las fiestas, se haya quedado en esto: un torneo de mus, cuatro cosas que organizan clubes o asociaciones por ahí y poco más. Casi nos quedamos hasta sin feriantes. Ni un concierto, ni un nombre conocido... Una pena”, comenta un vecino de La Colonia, mientras otro le da la razón: “Cualquier pueblo tiene mejores fiestas que Torrelodones, y más pequeños y con mucho menos dinero en el Ayuntamiento. Se las querían cargar desde que llegaron -dice refiriéndose al partido que gobierna, Vecinos por Torrelodones-. No les gustan. Ya nos hicieron ir a votar si queríamos fiestas o no nada más llegar. Como ahí no pudieron, pues las hacen cada año peor”.

En el criticado programa festivo, juegos populares, un concierto de pop rock de bandas locales, un tributo a Mecano, un Urban Show y una jornada de piscina, entre otras cosas. Parte de esa programación la aportan clubes privados, empresas y asociaciones, que colaboran con torneos de pádel o fútbol, un globo aerostático o un 'acuatlon'.

El pistoletazo de salida será este jueves, 14 de julio, con el pregón deMariano Barroso, director, guionista, productor de cine español y vecino de Torrelodones; ganador de 3 premios Goya y actual presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Concierto y gran fiesta a favor de la residencia

Entre las actividades, destaca la tradicional fiesta a favor de la Residencia de Mayores Santa María de Los Ángeles, organizada por la Parroquia San Ignacio de Loyola, que todos los años congrega a un gran número de asistentes, con música, bebida, comida y mucha animación por una buena causa. Todo lo recaudado va a parar a esta residencia de Torrelodones.

La fiesta será el sábado 16 de julio en el Parque de Pradogrande. A las 20:30h habrá misa y a las 21:30h, concierto de Los Porfolios, con los grandes éxitos de ayer y de hoy. ¿Que hoy no te puedes levantar? Da un salto mortal, suéltate el pelo, súbete a un cadillac solitario o a un ford fiesta blanco con tu camiseta de los conciertos y.. ¡chas! quédate clavado en un bar disfrutando de este grupo, con el que vas a pasártelo bien. Los chiringuitos estarán abiertos desde las 19:00h.

Cortes de tráfico

Con motivo de la celebración de estas fiestas algunas vías serán interrumpidas afectando al Servicio Urbano e Interurbano de autobuses:

· Corte total de C/ Jesusa Lara entre las calles Canteras y José Luis Velasco desde las 12:00 h del jueves 14 de julio, hasta las 9:00 h del lunes 18 de julio para la celebración de las fiestas patronales. (Solo podrán acceder residentes y vehículos autorizados para carga y descarga).

· Corte total de calle Agapito Martínez el sábado 16 de julio, en horario de 11:30 h a 12:00 h para la celebración de una procesión con origen la Iglesia Nuestra Señora del Carmen hasta parque Pradogrande.

· Corte puntual del tramo de C/ Agapito Martínez situado, entre C/ Eduardo Costa y Carretera de Galapagar, el sábado, 16 de julio a las 21:30 h para el regreso de la procesión a la Iglesia Ntra. Sra. del Carmen desde parque Pradogrande.

Con objeto de favorecer la movilidad urbana y la seguridad vial durante la celebración de las fiestas, se reforzará el Servicio Nocturno de autobuses de La Colonia durante las fechas indicadas.