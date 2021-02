Comienza el cribado masivo con test de antígenos en Collado Mediano

La Comunidad de Madrid ha activado esta semana dispositivos de test de antígenos en diez nuevas zonas básicas de salud, entre ellas, Collado Mediano, donde han comenzado este viernes.

Las pruebas se realizarán el viernes y el sábado en el Polideportivo Municipal Eduardo Guillén, Paseo Alfredo Carneros, s/n, en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

Los ciudadanos recibirán un SMS en su teléfono móvil en el que se indicará día y hora para la realización del test. Si un miembro de la unidad familiar recibe el SMS y el resto no, pueden acudir todos juntos a la cita. Los colectivos especiales no vinculados a la Seguridad Social (MUFACE e ISFAS) y que no reciban el SMS serán atendidos igualmente.

Es fundamental acudir con el DNI y con la mayor puntualidad posible con el fin de evitar aglomeraciones y esperas innecesarias. Se recuerda la necesidad de respetar las medidas de seguridad y recomendaciones sanitarias de distancia social, uso de mascarilla y lavado de manos.

Collado Mediano está confinada desde el 11 de enero y según el último informe de Salud Pública, publicado el pasado martes, la incidencia acumulada ha bajado en más de 200 puntos, de 1077,9 a 747,34.

TAMBIÉN CRIBADO EN BECERRIL

Esta semana también se realizaron las pruebas a toda la población empadronada en Becerril de la Sierra mayor de 6 años. El confinamiento perimetral decretado desde el 11 de enero -que se mantiene, de momento, hasta el próximo 8 de febrero- y la alta incidencia acumulada, 2.117 casos por 100.000 habitantes y con un brote activo en una residencia de ancianos que ha provocado el fallecimiento de doce personas, han llevado a las autoridades sanitarias a incluir a este municipio en los dispositivos masivos de antígenos.