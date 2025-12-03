Carazo en COPE: "Tenemos como objetivo salir del plan de ajuste antes de lo que teníamos marcado"

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado el presupuesto para 2025, que alcanza los 358 millones de euros, un 7,6% más que el año anterior. La alcaldesa, Marifán Carazo, ha destacado que son las terceras cuentas que aprueba la corporación municipal, lo que aporta una notable estabilidad a la ciudad. "Estamos contentos, en primer lugar, por tener presupuesto para 2025. Yo creo que eso ya es noticia", ha afirmado Carazo, aliviada por dejar atrás años de prórrogas que afectaban a los servicios.

Crecimiento sin subida de impuestos

Las cuentas han recibido el visto bueno del Ministerio de Hacienda, a pesar de que la ciudad se encuentra bajo un plan de ajuste. Según ha explicado la alcaldesa, el informe ministerial reconoce que se están cumpliendo todos los indicadores, "incluso por encima, mejorando lo que nos solicita el Gobierno de España". Como ejemplo de esta buena gestión, ha destacado que el plazo medio de pago a proveedores lleva 16 meses consecutivos "por debajo de los 30 días", lo que beneficia a autónomos y pymes.

Esta mejora en las finanzas municipales ha permitido, según Carazo, no solo evitar una subida de impuestos, sino dar un paso más. "Lo que hemos hecho por primera vez, gracias a esa mejoría, es poder bonificar para favorecer el acceso a la vivienda", ha señalado la alcaldesa. Estas ayudas se aplicarán tanto en la compra y el alquiler como en la rehabilitación de vivienda protegida en el Albaicín y el centro histórico.

De subida de impuestos, nada" Marifrán Carazo

Alcaldesa de Granada

Mejora de los servicios esenciales

El presupuesto contempla una importante mejora en los contratos de servicios fundamentales para la ciudad. Carazo ha anunciado que el nuevo contrato de limpieza arrancará el 29 de diciembre y supondrá "un antes y un después" en el modelo de limpieza de Granada. A esto se suman un incremento de 1,5 millones de euros para la limpieza de parques y jardines y otro millón y medio adicional para el plan de asfaltado de calles y plazas.

La alcaldesa se ha mostrado optimista sobre el futuro, afirmando que la combinación de la estabilidad política, la mejora de los contratos y las cifras del presupuesto puede hacer de 2026 un año clave para Granada. "Yo creo que esa mejora del presupuesto, de sus números, la mejora de los contratos, ya están empujando a ese cambio que tenía que llegar a nuestra ciudad", ha declarado Carazo, quien ha asegurado que "2026 puede ser uno de los años más importantes de la ciudad de los últimos años".

2026 puede ser uno de los años más importantes de la ciudad" Marifrán Carazo Alcaldesa de Granada

Apuesta por cultura y políticas sociales

Dentro de las partidas específicas, destaca el aumento de un 40% en Cultura, un área que el gobierno municipal considera fundamental y que se alinea con la candidatura de Granada como Capital Cultural Europea en 2031. También crecen un 70% las políticas sociales, con un énfasis especial en el cuidado de los mayores a través del servicio de teleasistencia para combatir problemas como la soledad no deseada.

Respecto a las críticas de la oposición, que acusan al gobierno de subir impuestos, la alcaldesa ha sido tajante. "Eso no es verdad. De subida de impuestos, nada", ha sentenciado. Carazo ha criticado que la oposición no reconozca los avances y les ha reprochado su falta de credibilidad: "Cuando la oposición no es capaz de reconocer absolutamente nada [...] la enmienda a la totalidad se la hacen a sí mismos".