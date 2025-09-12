Collado Villalba rinde homenaje al sociólogo Amando de Miguel y lo nombra Hijo Adoptivo a Título Póstumo

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Collado Villalba ha acogido este viernes el acto de homenaje y designación como Hijo Adoptivo a Título Póstumo a Amando de Miguel.

El nombramiento, que fue aprobado en sesión plenaria, viene a reconocer su brillante trayectoria intelectual, su compromiso social y sus méritos profesionales.

Sociólogo y vecino de Collado Villalba, Amando de Miguel falleció en 2023 a los 86 años de edad. Zamorano de nacimiento, pero villalbino de corazón, estuvo fuertemente vinculado a la vida cultural del municipio.

Considerado el padre de la sociología moderna en España, Amando de Miguel fue catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, profesor en universidades internacionales como Columbia, Yale o Florida, autor de más de 120 libros y colaborador habitual en medios de comunicación. Su legado intelectual y su compromiso con la libertad y la democracia le convierten en una figura clave de la historia reciente de España.

El acto de homenaje ha contado con familiares y amigos del homenajeado, concejales de la Corporación municipal y representantes de la sociedad villalbina. Su hijo, Ignacio de Miguel, ha recogido la distinción que acredita a su padre como hijo adoptivo de la ciudad.

"Hoy nos hemos reunido en este Salón de Plenos con un sentimiento que mezcla el orgullo y la emoción. Orgullo por poder rendir homenaje a uno de los grandes pensadores españoles de nuestro tiempo. Emoción, porque al hacerlo, reconocemos también al vecino, al hombre cercano, al ciudadano que escogió Collado Villalba como su hogar”, ha asegurado durante el acto la alcaldesa, Mariola Vargas.