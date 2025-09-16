Collado Villalba incorpora a 11 limpiadoras y 18 oficiales para la Brigada gracias al Programa de Reactivación Profesional

Un total de 29 personas desempleadas han empezado a trabajar ya para el Ayuntamiento de Collado Villalba dentro de un nuevo Programa de Reactivación Profesional, una medida de formación en alternancia con la actividad laboral que ofrece la realización de un período de práctica profesional y de formación en competencias transversales a aquellas personas desempleadas que acrediten tener cualificación profesional suficiente para el desempeño de la ocupación.

El pasado julio ya se habían incorporado 11 limpiadoras mientras que esta semana han comenzado su nueva etapa profesional 18 oficiales de albañilería, cerrajería, pintura y electricidad, que han sido contratados durante un período de ocho meses, con horario a jornada completa.

Esta iniciativa, desarrollada por las áreas de Desarrollo Local y Recursos Humanos, cuenta con una subvención superior a los 500.000 euros, aportados por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid y el Servicio Público de Empleo Estatal. Por su parte, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha contribuido con una inversión municipal de más de 145.000 euros.

El Programa de Activación Profesional tiene como finalidad fomentar la contratación de las personas desempleadas en una ocupación directamente relacionada con su cualificación, realización de actividades de interés público o social, al objeto de proporcionarles el refuerzo de sus competencias profesionales y activarlas para la posterior búsqueda de empleo.

Durante el desarrollo del programa las personas desempleadas recibirán tanto el servicio específico de orientación profesional como la adquisición de la experiencia profesional en la obra y servicio concreto.

MESA LOCAL POR EL EMPLEO

Tras la presentación del Programa de Reactivación Profesional, se ha reunido la Mesa Local por el Empleo presidida por la alcaldesa, Mariola Vargas, y la concejal del área, Estela Mosquera. Es la octava edición de esta mesa, integrada por los principales agentes económicos y sociales de la localidad.

Mesa Local por el Empleo en Collado Villalba

La Mesa Local por el Empleo está constituida por más de veinte entidades que quieren apoyar y promover las medidas de mejora del empleo local y de aquellos colectivos que más difícil tienen su acceso al mercado de trabajo.

Los participantes, pertenecientes a diferentes asociaciones empresariales, sociales y sindicales del municipio, han analizado la situación actual del mercado laboral en Collado Villalba, realizando diferentes aportaciones para mejorarla.

Durante el encuentro se ha anunciado la próxima edición de la feria ‘Empléate por Navidad’, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre en el Centro de Iniciativas Municipales y que, en colaboración con la Comunidad de Madrid, contará con la presencia de ponentes de reconocido prestigio.

Por su parte, la organización Aldeas Infantiles ha presentado su programa de formación prelaboral para jóvenes en riesgo de desvinculación educativa y/o vulnerabilidad social, cuyo objetivo es facilitar la reincorporación de estos jóvenes a itinerarios educativos y formativas que mejoren sus posibilidades para incorporarse al mercado laboral.

“Los dos actos que hemos tenido hoy tienen un solo objetivo, trabajar desde el Ayuntamiento en el refuerzo de aquellas iniciativas y acciones encaminadas a lograr que aquellas personas que ahora mismo están buscando un puesto de trabajo consigan emplearse y la Capital de la Sierra se convierta, de esta forma, en la Capital del Empleo”, ha señalado Vargas.

“Los datos nos avalan” ha señalado, por su parte, la concejal de Empleo y Desarrollo Local, Estela Mosquera, quien ha recordado que desde hace muchos meses el desempleo en Collado Villalba muestra “una tendencia claramente decreciente”.