Collado Villalba celebra la Semana del Animal de Compañía

Exposiciones, concursos, charlas, talleres, exhibiciones... son algunas de las actividades que se desarrollan estos días en Collado Villalba en el marco de la Semana del Animal de Compañía, una cita que organiza la concejalía de Sanidad para "fomentar el cuidado, bienestar de nuestras mascotas y la tenencia responsable, evitar el abandono y promover la adopción", apunta la edil del área, Lourdes Cuesta.

Se han programado también sesiones de educación y sensibilización adaptadas a usuarios con necesidades especiales, como intervenciones asistidas con animales para personas con discapacidad o con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Además, este miércoles, habrá un taller para familias con perros impartido por Alfredo Rubira, educador y guía canino del Cuerpo Nacional de Policía.

El jueves 14, bajo el título "Otra manera de disfrutar de las mascotas", la Asociación Canaimara ofrecerá una charla a niños que por diversas razones no pueden tener o mantener un animal de compañía. Está dirigida a chavales de entre 7 y 9 años de Aldeas Infantiles y concluirá con un paseo con perros por el Coto de las Suertes. Esta misma entidad ha organizado un taller de concienciación con el nombre de "Una mascota no es un juguete" el viernes a las once de la mañana en el colegio público Enrique Tierno Galván.

FERIA CANINA Y CANICROSS POPULAR

Los dos platos fuertes llegarán el fin de semana.

Precedido de un cuentacuentos con Rapax Natura, el sábado 16 se celebra la Feria Canina, que cumple ya su décima edición. Será de diez a doce de la mañana en el Coto de las Suertes. Habrá premios para el perro más habilidoso, el mestizo más original y el mejor arreglo e higiene canina. Se podrán inscribir el mismo día hasta las diez y media de la mañana, con el requisito imprescindible de la cartilla sanitaria en regla.

Y el domingo 17, el VIII Canicross Popular que se celebrará también en el Coto. Se trata de una iniciativa encaminada a fomentar el ejercicio saludable entre los vecinos y sus mascotas. Podrán apuntarse desde las nueve y media de la mañana. La prueba comenzará a las once en la categoría junior, hasta 14 años, a las once y media la categoría adultos. Los corredores deberán acudir debidamente equipados y sus perros sujetos con arnés y correa unida al cinturón.

Toda la información está en www.colladovillalba.es.