Chequeos gratuitos, talleres, charlas y una marcha: llega la Feria de la Salud de El Escorial, que en su décima edición amplía los días de celebración

El Escorial celebra la X edición de su Feria de la Salud

El Escorial celebra desde este martes, 16 de septiembre, su Feria de la Salud, un evento que después de una década, se ha convertido en ineludible del calendario y referente en la comarca.

En esta décima edición, crece en número de días de celebración. Serán seis, en los que se sucederán las actividades, todas ellas enfocadas a cuidar de la salud de los vecinos y la concienciación como prioridad absoluta.

Durante la semana, todas las personas que se acerquen a Casa Miñana podrán realizarse de forma gratuita un completo chequeo de su estado de salud con análisis preventivos como la detección del colesterol, la diabetes, problemas relacionados con el cuidado de la visión o la prevención de lesiones. En la edición anterior (que sólo se celebró durante tres días) se realizaron en torno a 1.500 pruebas de distinta índole con maquinaria de última generación.

En esta ocasión, la Feria contará de nuevo con la posibilidad realizar estudios al instante con tecnología para analizar el retorno venoso y poder detectar de manera preventiva problemas con varices o de circulación en las piernas.

Pero además, habrá talleres, conferencias, presentaciones de libros y diferentes actividades relacionadas con la prevención, además de impartirse pautas para mejorar el estado de salud general.

Durante el fin de semana, la feria permanecerá abierta el sábado y el domingo desde las 10:00 hasta las 13:30 horas en horario de mañana y desde las 17:00 hasta las 20:30 horas en horario de tarde.

Es una cita abierta a todos los profesionales de la localidad que trabajan en este ámbito y que quieran aportar su granito de arena.

Después de estos años, la feria está completamente consolidada, lo que llena de orgullo a su alma mater, el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de El Escorial, José Antonio Soria. "Cuando surgió esta iniciativa, era muy importante que los profesionales de la salud de El Escorial saliéramos de nuestros despachos, nuestros rincones, nuestros negocios, nos juntásemos y nos conociéramos, además de acercar la sanidad al pueblo. Para mí es una gran alegría que esto haya llegado a la décima edición. Normalmente hacíamos tres días y hacíamos pruebas. Este año el programa lo veo super completo", afirma Soria, farmacéutico de profesión.

Y es que se trata de un sector muy relevante para El Escorial. "Creo que es muy importante que los vecinos sepan que El Escorial les cuida, y no sólo el Ayuntamiento, sino el comercio, con un sector que genera un volumen económico importante y crea empleo: tenemos un montón de farmacias, ópticas, gimnasios, clínicas de salud mental y deportiva, clínicas de pruebas preventivas o fisioterapia... en fin, el sector es muy amplio y son profesionales la mayoría de El Escorial. Para nosotros es muy importante apoyarles", asegura la alcaldesa en funciones, Vanesa Herranz.

El evento cuenta, además, con la colaboración de Cruz Roja, Asociación Española Contra el Cáncer y el Hospital Comarcal El Escorial, además del Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes y Empresarios.

"Es un orgullo contar con un evento de estas características en el municipio. Tiene gran apoyo de los vecinos, pero sobre todo es muy importante que sirva para todos los segmentos de la sociedad, para que los adultos puedan realizarse pruebas y que ayuden a la concienciación de los más pequeños”, ha concluido la concejal de Salud, Victoria Varela.

programación

Martes 16 de septiembre

18:00 horas: Taller práctico de Autoestima y Gestión Emocional a cargo de la psicóloga Demelsa Cabeza

Miércoles 17 de septiembre

18:00 horas: Charlas de Nutrición a cargo de Kokoro Clinic: Nutrición para la salud y Etiquetas de alimentación

Jueves 18 de septiembre

11:00 horas: Taller práctico Envejecimiento Activo a cargo de la geriatra del Hospital Comarcal El Escorial, la doctora Elisa Martín

18:00 horas: Presentación del libro Enfermería Básica. Cómo cuidar y proteger a los niños en casa y en la escuela, con Natividad Madrid.

Viernes 19 de septiembre

18:00 horas: Inauguración de la Feria de la Salud. Apertura de campañas de farmacias, fisioterapia, ópticas y clínicas de psicología de El Escorial

18:30 horas: Taller práctico Escucha tu mente, a cargo de María Mediero de la Clínica Movemento

Sábado 20 de septiembr e

10:00 horas: Marcha por la salud con la Asociación De Verde. Ruta de 6 kilómetros.

12:30 horas: Talleres Deporte y Salud=Bienestar, Escuela Municipal de Deportes.

11:00 a 14:00 horas: Talleres infantiles “Juegos de diversión saludable” y “Photocalls Temático”. Presencia del autobús de donación de sangre de Cruz Roja.

17:00 a 20:30 horas: Talleres prácticos de Primeros Auxilios a cargo de Clínica Movemento

Domingo 21 de septiembre

10:00 a 13:30 horas: Talleres infantiles: Rueda de las emociones, a cargo de la Clínica Anda Conmigo

18:00 horas: Taller creativo de cosmética y plantas medicinales